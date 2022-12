Coqui Moretti: “Yo no soy historia ni pasado, soy presente y quiero ser el presidente de Central”

Por Guillermo Ferretti y Enrique Genovar

“Yo no soy historia ni pasado, soy presente y quiero ser el presidente de Central”. Claro y contundente. Mario Moretti siente que después de haber participado en los últimos comicios de 2018, se encuentra ahora ante la posibilidad concreta de llegar al silón presidencial canalla. Y lo buscará el próximo domingo en las elecciones de Rosario Central, como candidato de la lista Fuerza Auriazul, un frente conformado por distintas agrupaciones de la vida política del club, entre las que sobresale la de Coqui, Canayas Unidos. “Soy un tipo serio, tengo las manos limpias y un gran equipo atrás, con muchos profesionales”, dijo Moretti, en un mano a mano con El Hincha.

-Toca votar un dia complicado, el próximo domingo a las 12 se juega la final del Mundial de Qatar, y allí puede estar la selección argentina.

-La gente tiene que ir a votar igual. Que voten al que le parece que pueda ser el mejor presidente, pero que vayan. Hay que hacer un esfuerzo. Quiero que el socio se involucre. Tenemos que hacer explotar las urnas por más que esté el Mundial. Es una vez cada cuatro años. Ojalá que Argentina juegue la final, pero igual hay tiempo, es amplia la franja horaria. Si a Central lo amamos como decimos todos hay que hacer el esfuerzo.

-¿Estás convencido de que vas a ganar?

-Sí, estoy convencido porque la gente me lo demuestra en la calle. Estoy convencido porque tengo un grupo muy grande atrás que hace 5 años venimos trabajando juntos. Un grupo que me apoya y me mima. Estoy muy conforme del grupo que tenemos. Todo lo que se tenía que hacer se hizo. Todo el equipo estuvo a la altura durante todo este tiempo, conocimos mucha gente y aprendimos muchas cosas. Tenemos un director deportivo (Federico Arias) que tiene un proyecto espectacular.

-¿Cuáles son las principales propuestas de Fuerza Auriazul?

-Hay cuatro ejes importantes. Primero el fútbol profesional, tener un equipo competitivo. Primero hay que sacar puntos y luego pelear por algo. Esto se logra con refuerzos de jerarquía, no hay que equivocarse en esto como sucedió en los últimos libros de pases. Otro es el tema de las inferiores. Hay que volver a las fuentes, cuidar a nuestros chicos que son el recurso genuino. Tienen que jugar ocho o nueve chicos que estén preparados, no que suban y bajen. Hay que cuidarlos, que no los roben. Hay que estar detrás de los chicos, de los padres, saber qué necesitan. Otra cuestión muy importante también es la auditoría externa. Quiero saber cuál es la verdadera deuda que tiene el club. No es lo mismo gobernar con una deuda de 20 o 25 millones de dólares, que hacerlo con una de 15. Quiero bajar la deuda, pero para eso hay que saber con certeza cuánto debe el club. Yo sé que se va a bajar la deuda. Otras de las cosas importantes es el estatuto. Nosotros queremos sacar el día del club. Demasiada plata pagan los socios como para sacarle un extra. También está el tema de los asambleístas, no puede ser que un grupo de 75 personas sean los que te aprueben el balance.

-¿Ya tienen definido el técnico?

-En las próximas horas voy a viajar a Buenos Aires porque me quieren conocer, voy a hablar con representantes y con técnicos. Quiero que sepan el Central que quiero. No sé si lo vamos a nombrar, si él quiere no tendremos problemas en darlo a conocer antes de las elecciones. Estamos definiendo el técnico, estamos muy cerca. Es un técnico y la madre. El técnico va a sorprender y mucho.

-¿Es viable el club con el valor que tiene hoy la cuota, que ronda los dos mil pesos por mes?

-No han subido más la cuota porque este ciclo está terminado. Acá el tema es que muchos se han bajado por lo que salen las cosas, la gente lógicamente prefiere comer. A nosotros se nos cayeron avales porque la gente no puede pagar. Después en dos días juntamos un montón, no se puede subir mucho la cuota.

¿Por qué el socio tiene que votar a Fuerza Auriazul?

-Porque la gente que tengo alrededor es toda decente. Porque estamos capacitados. Porque no venimos para vivir a Central. Porque tenemos un director deportivo de lujo. Porque el técnico que tenemos próximo a definir es un gran entrenador. Porque somos una lista que somos opositores de verdad, fuimos constructores. Porque siempre defendimos a Central. Porque tenemos un gran proyecto. Porque hemos aprendido de los errores, porque luchamos con personas idóneas en cada área. Porque somos la lista que tenemos más mujeres, de 99 integrantes el 40 por ciento son mujeres.