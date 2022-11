Copa Argentina: se sorteó la próxima edición y puede darse un Clásico rosarino en semifinales

Tanto Newell's como Central conocieron los rivales de la primera ronda del certamen más federal. La Lepra quedó emparejada con un equipo de la Primera C, que aún no está definido y el Canalla jugará ante Central Norte de Salta por los 32avos de final

El estadio de futsal dentro del predio Julio Humberto Grondona que tiene la AFA en Ezeiza fue testigo del sorteo de la Copa Argentina 2023.

Ahí, tanto Newell’s como Central conocieron los rivales de la primera ronda. La Lepra quedó emparejada con un equipo de la Primera C, que aún no está definido y el Canalla jugará ante Central Norte de Salta por los 32avos de final.

En caso de que los dos equipos rosarinos avancen con el correr del torneo podrían cruzarse en la instancia de semifinales. Esto de dio porque la mayorías de los equipos grandes están del otro lado de la llave.

En tanto, Patronato, el último campeón del certamen debutará frente a Gimnasia y Tiro de Salta . Y en cuanto a Boca y River, el Xeneize se medirá con Olimpo de Bahía Blanca y el Millonario con Racing de Córdoba.

Se mantiene el número de 64 integrantes del cuadro principal. La fase final tendrá a los 28 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, los dos de la Primera D, y los 10 clasificados del Torneo Federal.

Los clasificados

Liga Profesional: Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Boca Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys, Patronato, Platense, Racing, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Primera Nacional: Belgrano, Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, y Chacarita.

Primera B Metropolitana: Comunicaciones, Villa San Carlos o Defensores Unidos, Colegiales, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Primera C: Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar (campeón y el tercer clasificado por tabla, que hasta el momento es Claypole).

Primera D: Yupanqui y Defensores de Cambaceres o Centro Español.

Torneo Federal: Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Sol de Mayo e Independiente de Chivilcoy.