Cooperativas reclaman que la Afip instrumente su inclusión en el sistema de ART

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), pidió que se complete el ciclo de resoluciones para incluir a sus asociados como sujetos de cobertura de las ART.

Luego de una fuerte campaña del sector, mediante la resolución 651/2022, el Ministerio de Trabajo incorporó en septiembre pasado a las cooperativas a la ley de riesgos del Trabajo N° 24.557, lo que implica que se convierten en sujetos de cobertura de las ART.

Sin embargo, para que las cooperativas efectivamente puedan ingresar a este sistema, se requiere que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumente un formulario recaudatorio específico (como el 931, que se utiliza para trabajadores en relación de dependencia) donde se puedan registrar.

Dicha situación se viene dilatando desde el año pasado, impidiendo que más de 400.000 asociados de cooperativas de todo el país puedan tener esta cobertura, esencial para su labor.

Las cooperativas, al no poder acceder a la ART, deben contratar seguros privados por accidentes personales. Los mismos son más caros y, al no haber relación de dependencia, no se pagan los días caídos para los asociados que, por una enfermedad o accidente, no pueden cumplir sus tareas.

De concretarse este cambio en la norma, se estima que el beneficio llegaría a 19.321 cooperativas y más de 400 mil trabajadores en todo el territorio nacional. De esta manera, las agrupaciones lograrían ingresar en un sistema especializado y uniforme, ahorrar costos de contratación y obtener una mayor cobertura de los riesgos.

Si bien en las cooperativas no hay relación de dependencia, se trata de autogestionados, que han logrado acceder a la propiedad de los medios de producción. “Pero trabajadores al fin, que deben tener como mínimo los mismos derechos y beneficios de aquellos bajo relación de dependencia”, asegura Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop.

“El sector cooperativo necesita definir este tema porque hace a la protección de los trabajadores autogestionados y su dilación no permite abordar otros temas de vital interés como son, el debate de la naturaleza jurídica del trabajador autogestionado, el debate sobre el sistema previsional y los aportes tributarios del cooperativismo”, destacó Martínez.

Acerca de Conarcoop

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) está integrada por 12 federaciones de cooperativas nacionales: Federación de Cooperativas Integradas de Jujuy (FECOVIJUY), Federación de Cooperativas Unidas (FCU), Federación de Trabajadores Cooperativos – CABA (FETRACOOP), Federación de Cooperativas de Productores de Alimentos de Misiones (FECOPAM), Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos (FOPAL), Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), Federación Red Grafica Cooperativa, Federación de Cooperativas de Santiago del Estero (FEDCOOP), Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba (CTF), Federación de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP), Federación de Cooperativas para la Inclusión Social (INCLUSION), de Rosario y Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. (FERCOA)