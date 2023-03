Espectáculos

Las mujeres facturan

Contundente: la rosarina Nicki Nicole se suma a la tendencia que inauguró Shakira

Con su flamante “NO voy a llorar :')” y una letra que no deja nada reservado a la imaginación y que parece estar dirigida a su ex Trueno, la joven referente del género urbano ofrece una canción “a corazón abierto” donde habla de una ruptura que no tiene retorno