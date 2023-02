Contra el extractivismo: el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades de Bariloche tiene fecha

El 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries ya tiene fecha confirmada. Será en la ciudad de San Carlos de Bariloche –territorio ancestral de Furilofche– los días 14, 15 y 16 de octubre, con dos ejes marcados: denunciar la complicidad estatal en el saqueo extractivista de los territorios y pronunciarse por la situación que atraviesan las presas políticas mapuches que desde octubre cumplen prisión domiciliaria junto a sus hijes luego del violento desalojo de Villa Mascardi, Río Negro. Desde la Comisión Organizadora anunciaron que este año habrá un solo Encuentro, dejando atrás las divisiones que en 2022 –en San Luis– llevaron a que se realicen dos convocatorias por separado: una en octubre y otra en noviembre.

El cierre del 35° Encuentro Plurinacional de San Luis –territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel– en 2022, resolvió masivamente que este año la sede sea Bariloche, o Furilofche, nombre ancestral que recibe ese territorio. La elección estuvo atravesada directamente por el violento desalojo en Villa Mascardi.

El 4 de octubre de 2022, unos días antes de que se realizara el 35° Encuentro en San Luis, cuatro fuerzas federales allanaron y desalojaron a la comunidad Lafken Winkul Mapu de las tierras que reivindican ancestrales, cerca de Villa Mascardi, en Río Negro. Se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra mujeres y niñes. Siete mujeres y seis niñes fueron detenides. Ese hecho, torció la balanza para que Bariloche fuera elegida como la próxima sede del Encuentro.

“Es una respuesta política a la represión llevada adelante por el gobierno nacional del Frente de Todos, en complicidad con el gobierno provincial de Juntos Somos Rio Negro, el Poder Judicial, empresarial y mediático. Este operativo, además de ser ejemplificador para quienes nos organizamos para resistir, es parte de un plan más amplio de avanzar con la entrega a manos privadas y con el saqueo extractivista de todos los territorios. Este plan no puede llevarse adelante sin avasallar los derechos de las comunidades que viven en esos territorios”, dijo una portavoz de la Comisión Organizadora del 36° Encuentro, en una conferencia realizada en el Centro Cívico el 9 de febrero pasado.

“Tal es el caso de la meseta de Somuncurá (Río Negro), dónde se planea llevar adelante el plan de Hidrógeno Verde, o el golfo San Matías (Río Negro y Chubut), que hace poco fue des-declarado Reserva Natural Estricta para construir un oleoducto desde Vaca Muerta”, ejemplificó una de las oradoras.

En este contexto, desde la Comisión Organizadora decidieron que una referente del pueblo mapuche participara de la conferencia.

Débora Vera, es una de las mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi. Fue liberada el año pasado, y abrió su exposición hablando en su lengua ancestral. Luego, en castellano, dijo: “Venimos acompañando a las mujeres presas políticas mapuches y a los presos políticos mapuches. Agradecemos este espacio y el pronunciamiento del Encuentro este año. La demanda principal, más allá de la liberación de nuestra Machi, es la devolución del Rewe, nuestro espacio ceremonial, porque ese territorio es mapuche. El Estado usurpó ese territorio mal llamado Villa Mascardi. Queremos retornar a nuestro Rewe, a nuestro territorio”, dijo Vera.

“Nuestra machi y los chicos están presos hace ya más de 4 meses y, el único motivo, es por ser mapuche. Y esto no se tiene que naturalizar y se tiene que decir. La causa es excarcelable, la devolución del territorio no es pedir una migaja: eso es un territorio mapuche así que es importante el pronunciamiento del Encuentro. Esperemos que eso genere más unión, no sólo con nuestro pueblo sino también alianzas con todas las organizaciones y la gente consciente”, remarcó.

Un solo Encuentro

Después de un 2022 con dos Encuentros en San Luis –uno Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en octubre y otro Nacional de Mujeres en noviembre–, este año la Comisión Organizadora fue por la unidad.

“Nosotras y nosotres tenemos este año el gran desafío de reunificar ese Encuentro de mujeres y feministas, que es un movimiento que tiene múltiples agendas, múltiples temáticas”, dijeron en la conferencia de presa. “Queremos que este Encuentro, tanto como ha sucedido en el año 1999 como en 2011 acá en Bariloche, de una continuidad a ese proceso masivo que las mujeres venimos construyendo desde hace 35 años en la Argentina y, junto a las disidencias, conformar esa Comisión Organizadora”, agregaron.

Posicionamientos

“El Encuentro se hace en un momento en el que atravesamos una crisis social muy profunda, con un 40 por ciento de pobreza, cuando sabemos que las mujeres y disidencias somos el sector más afectado económicamente y que esta precarización y empobrecimiento son el caldo de cultivo para muchas de las violencias que vivimos día a día”, dijeron las Organizadoras.

“Si pensamos en que el 90 por ciento de las travestis encuentran hoy en la prostitución su única salida laboral, o que sigamos teniendo que lamentar una víctima de femicidio cada 26 horas, vemos que la solución de Ministerios no es tal: Se siguen ajustando las partidas en salud, educación y aquellas destinadas específicamente a combatir la violencia machista”, remarcaron.

“Por todo esto, con el ejemplo de la marea verde, que con organización y movilización logró el reconocimiento de nuestro derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; también con el ejemplo de la familia de Lucia Pérez, que lograron mediante a la movilización que se reabra el juicio y también con la movilización; y el ejemplo que nos están dando las mujeres del pueblo de Perú, que están luchando contra el golpe de estado, queremos organizar un Encuentro horizontal, un gran encuentro plural, democrático, dónde todas nuestras voces tengan lugar. Un Encuentro donde podamos pensar las múltiples problemáticas que nos atraviesan y pensar los desafíos y las batallas por venir”, expresaron las organizadoras.