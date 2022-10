Continuará este jueves una audiencia por graves irregularidades en la cárcel de Mujeres

La situación de encierro en los penales de Santa Fe sigue siendo crítica. Este miércoles se llevó adelante una audiencia por una denuncia de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en la cárcel de mujeres, ubicada dentro del Complejo Penitenciario de Rosario, en 27 de febrero al 7800 de barrio Santa Lucía.

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) presentó un habeas corpus colectivo y correctivo por inadecuada atención médica de las internas y sus niños, escasa alimentación y cuestiones estructurales tales como falta de camas por sobrepoblación penal a lo que se suman reiterados cortes de luz y agua. La audiencia, presidida por la jueza Marcela Canavesio, pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 12.

Las irregularidades que atentan contra los derechos básicos de mujeres y niños surgieron de visitas sorpresivas realizadas dentro de la cárcel por funcionarios de la Defensoría provincial, quienes corroboraron el agravamiento en las condiciones de detención y formalizaron el reclamo ante la Justicia.

La mayoría de las denuncias planteadas durante la audiencia de este miércoles por la defensora pública Jorgelina Butto no son nuevas. Comida insuficiente y en mal estado, falta de atención médica ginecológica y pediátrica, graves deficiencias estructurales como filtraciones de agua que producen inundaciones dentro de las celdas donde hay cableados de luz precarios y colchones tirados en el piso por sobrepoblación. Tal el caso del Pabellón 1 que tiene lugar para alojar a 48 internas y hay más de 60.

Se suma en ese caso una sola ducha de agua caliente para todas, con cortes intermitentes de luz que también deriva en que no se cargan las bombas y se quedan sin agua.

La situación en salud no es mejor. En particular lo que refiere a controles ginecológicos y pediátricos. Butto dijo que durante la audiencia de este miércoles, realizada por videoconferencia, una de las internas relató que si bien hay una pediatra que va semanalmente a la cárcel de Mujeres, no pueden llevar a revisar a sus niños porque coincide con el día de requisa, los jueves, y el personal del Servicio Penitenciario queda abocado a esa tarea. Según expresó, los empleados argumentan que no tienen disponibilidad para realizar el traslado dentro de la misma Unidad Penitenciaria para que un profesional de salud realice ese control básico de sus niños, que viven en las mismas condiciones precarias que sus madres.

En otro habeas corpus realizado en marzo, el Servicio Penitenciario se había comprometido a realizar un plan médico para que las internas tengan al menos un control ginecológico al año. Sin embargo, durante la audiencia de este miércoles se supo que nunca se llegó a implementar. Los funcionarios del área argumentaron que la ginecóloga que habían dispuesto para cumplimentar esa tarea “dejó de ir a la Unidad a fines de julio” y ningún otro profesional la reemplazó aún en su licencia.

Otro habeas corpus que se encuentra en curso y abarca a todos los detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario reclama la falta de traslados extramuros para diferentes necesidades, entre ellas estudios y controles médicos en centros de salud, por lo que tampoco se pudo plantear esta semana que las mujeres accedan a otras alternativas de atención ginecológica, ya que tampoco las trasladan a nosocomios públicos en caso de conseguir turnos.

La irregularidad en la alimentación, poca y mala, fue otro de los temas expuestos en la audiencia donde distintos testigos avalaron lo denunciado tanto por internas como por defensores públicos: no se cumplen las cuatro comidas diarias ni les dan refuerzo alimenticio como yerba y azúcar. Las raciones son escasas e inadecuadas, según declararon desde el Ministerio de Desarrollo y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y el Equipo de Monitoreo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.

La audiencia continuará este jueves a las 12.