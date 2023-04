Conmoción en el Fonavi de Callao y Doctor Riva: hubo dos balaceras contra frentes en 24 horas

El primero de los ataques armados fue este miércoles pasada las 21 cuando dos en moto dispararon seis veces contra la torre que da a calle Callao al 3900 y el otro fue este jueves a las 19 a la vuelta por pasaje Alcorta. Un vecino escribió un cartel para avisar que no tiene nada que ver

Vecinos del Fonavi de Callao y Doctor Riva no salen de la conmoción y temen por sus vidas luego de que gatilleros cometieran dos balaceras contra las torres de viviendas en menos de 24 horas.

De acuerdo con fuentes policiales y algunas personas que viven en la zona, el primero de los ataques lo cometió una dupla en moto este miércoles pasadas las 21 en la cuadra de Callao al 3900. El caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia José Luis Caterina, quien ordenó medidas al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los pesquisas recolectaron seis vainas servidas.

Los habitantes del complejo no pueden salir del shock no sólo por lo violento de la situación sino también porque las balas pasaron muy cerca de una nena que estaba con su familia en la vereda de su casa. Otro vecino atinó a escribir en una de las columnas “Acá no es”, aunque ninguno se animó a señalar a quién buscan en esa zona que supo ser nombrada en las crónicas policiales en enero de 2018 cuando detuvieron a Alan Funes, quien cumple condenas por la Justicia federal y provincial, y su pareja Jorgelina “Chipi” Selerpe.

La tranquilidad duró poco, ya que no pasaron ni 24 horas que los tiradores regresaron este jueves pasadas las 19 también en moto. Esta vez fue en una enduro color blanca contra los domicilios que están en la cuadra de Doctor Riva y pasaje Alcorta.

Una familia contó que regresaba de hacer las compras cuando empezaron los tiros, estaban en la escalera del segundo piso y tuvieron que hacer cuerpo a tierra. En tanto, al vecino de abajo uno de los proyectiles entró por la ventana del comedor y quedó incrustado en una de las paredes, describieron vecinos, quienes pidieron por mayor seguridad.