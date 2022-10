Conmoción en barrio Moderno: matan a chico de 16 años en playón deportivo de Rouillón y Seguí

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos este miércoles por la noche en un playón deportivo del Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí, en la zona oeste. El caso quedó a cargo del fiscal Gastón Ávila, quien ordenó medidas al personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para dar con él o los asesinos del chico, identificado como Laureano Lionel Pena. Amigos y allegados manifestaron su conmoción y dolor en redes sociales con cientos de emotivos mensajes para acompañar a la familia de Laureano.

Según fuentes policiales y judiciales, este miércoles a las 20.24 comenzaron a ingresar llamados al 911 donde vecinos alertaban que un grupo de personas se estaban enfrentando a tiros en el playón deportivo, ubicado en Sanguinetti al 5600, entre Espinillo y Rouillón. Cuando los policías llegaron no encontraron a nadie pero advirtieron que había rastros de sangre y tres vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena.

A las 21.14, un uniformado del destacamento policial del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) informó que Laureano había ingresado a la guardia trasladado por un allegado en un auto particular. Los médicos diagnosticaron que el adolescente de 16 años tenía múltiples heridas de arma de fuego y su estado era gravísimo. A las 21.31, desde el Heca informaron que la víctima había fallecido, aportaron los voceros del caso.

Laureano tenía domicilio a la vuelta del playón, no se conoció si fue alcanzado por los proyectiles mientras pasaba por el lugar, si alguno de los atacantes lo tomó de blanco o si quedó en medio de las balas y no alcanzó a buscar refugio.

Lo cierto es que su muerte violenta provocó gran conmoción en amigos, allegados y, por supuesto, entre sus familiares. Una tía del chico le dedicó unas palabras en la red social Facebook que se sumaron a los cientos de sentidos mensajes de pésame a la familia y el deseo de un descanso en paz para el adolescente.

“Señor ayúdanos a poder soportar tanto dolor. Él fue nuestro mi primer amor. Dale fuerzas a mi hermano, mi cuñada, a todos porque nos mataron en vida. Mi bebito más lindo de todos no hay nadie más lindo. Él es mi amor. No Lo quiero decir, no quiero saber nada con esto. Que en paz descanses vida mía”, publicó Dalma para luego anunciar que los restos de su sobrino serán velados en la cochería Copeto, de Matienzo al 3300.