Confirmado: Roger Waters vuelve a la Argentina a fin de año con su gira despedida

Luego de los nueves shows históricos con "The Wall Live" realizados en 2012, el ex Pink Floyd vuelve al estadio de Ríver, el gran escenario porteño donde marcó un récord absoluto, para despedirse en noviembre con su presente gira "This Is Not A Drill"

Más allá de que la información circulaba desde hace unos días, se confirmó en las últimas horas: Roger Waters vuelve a la Argentina en noviembre con su gira despedida. El recorrido mundial que presenta por estos días en Europa el emblema de la icónica banda Pink Floyd deja en claro que se retira de los escenarios y estará tocando por última vez para su fans argentinos dejando un legado indeleble en la historia de la música contemporánea.

De este modo, This Is Not A Drill (“Esto no es un simulacro”) pasará por Buenos Aires para presentarse en el Estadio de Ríver Plate el 21 de noviembre, por el momento, con una única noche, aunque conociendo los antecedentes, podrían sumarse nuevas fechas.

En el Monumental, el reconocido artista internacional vivió e hizo vivir al público argentino uno de los momentos más icónicos de la historia de los grandes show ofrecidos en el país. La convocatoria de Waters marcó, en 2012, un antes y después con nueve estadios llenos, un récord que se mantuvo intacto hasta la reciente seguidilla de presentaciones de Coldplay.

THANK YOU, PARIS! LOOKING FORWARD TO ANOTHER SHOW TONIGHT! @Accor_Arena 📽️: KATE IZOR pic.twitter.com/Q5xHEfcTdR — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) May 4, 2023

En aquellos conciertos, Waters no sólo logró un quiebre en la presencia y fidelidad del público argentino para demostrar un culto a sus ídolos y celebrar al inglés que dice y sostiene que las Malvinas son argentinas, sino también para que él siguiera desarrollando el vínculo con el país con su gira The Wall Live, una espectacularización magistral de una de las obras cúspides de su vasta carrera musical.

Las entradas para el recital de noviembre saldrán a la venta primero en una instancia exclusiva para clientes de Santander American Express, a partir del lunes 8 de mayo, a las 10. Esta preventa estará abierta por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, para luego dar lugar a la venta general a través del sitio de venta oficial es All Access.

This Is Not a Drill se plantea como un show altamente conceptual de principio a fin, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon (que acaba de cumplir 50 años), Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo The Bar (2022).

El setlist incluye, según se adelanta, unas veinte canciones de Pink Floyd como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”, entre más. En el show, Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

A sus casi 80, años Roger Waters se despide de una revolucionaria carrera musical no sólo para él sino para todos los que fueron y son testigos de su legado y sin dudas su show en el Monumental será de los acontecimientos culturales más relevantes del presente año, así como la última oportunidad de verlo en vivo en la Argentina.