Confirmado: Mötley Crüe y Def Leppard tocarán juntos en Argentina

Desde octubre el rumor de que Mötley Crüe y Def Leppard lleguen juntas al país fue tomando firmeza y las y los fans de estas agrupaciones no bajaron la guardia hasta que la gran noticia se confirmó: ambas bandas tocarán juntas el 9 de marzo en Parque Sarmiento (Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, CABA) y las entradas saldrán a la venta desde este lunes.

Las legendarias formaciones de rock traerán su exitosa gira The World Tour a Sudamérica; luego del éxito recolectado en 2022 durante su recorrido por Estados Unidos.

“Después de volver por fin a la carretera el pasado verano, estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, ¡incluyendo fechas especiales en América!”, dijo Joe Elliott, el cantante de Def Leppard, en un comunicado de prensa. “La pasamos increíble tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo con The World Tour en 2023. Crüeheads: ¡prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes!”, señalaron desde Mötley Crüe.

Procedentes de California, Mötley Crüe vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. La banda consiguió 7 discos de platino y multiplatino en Estados Unidos, 22 éxitos de rock en el Top 40, 6 singles pop en el Top 20, 3 nominaciones a los Premios Grammy, 5 bestsellers en el New York Times, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película de éxito en Netflix.

Conocidos por hits como “Kickstart My Heart” y “Home Sweet Home”, la banda acumula 41 años de trayectoria con más de 5.000 millones de streams en plataformas digitales y 8 millones de seguidores en las redes sociales.

Por su parte, Def Leppard posee más de 110 millones de álbumes vendidos de donde provinieron numerosos hits y álbumes multiplatino como Pyromania e Hysteria, que incluyen canciones como “Rock of Ages”, “Pour some sugar on me” y “Foolin”. En mayo de 2022 lanzaron su duodécimo álbum de estudio Diamond Star Halos.

La banda de rock consiguió los puestos 1, 2 y 3 en la lista de álbumes de catálogo de Estados Unidos. Además alcanzó los 5.500 millones de streams desde 2018, llegando a un grupo demográfico más joven de 18 a 44 años que ahora representa el 58% de su base de fans. De esta manera lograron obtener 15 millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales.

Para este tramo del tour, el grupo estadounidense contará con John 5 en la guitarra, reconocido por su trabajo junto a Marilyn Manson y Rob Zombie.

La preventa exclusiva para fans, a 16 mil pesos, estará disponible desde este lunes, a las 10, hasta este martes inclusive para Mötley Crüe (Paquete VIP “Feelgood” Merchandise) y Def Leppard (Def Leppard Rock Brigade y Paquete Premium).

En tanto, la venta general comenzará este miércoles, a las 10, a través del sitio web de Entrada Uno a precio especial con cupos limitados. Una vez agotada la preventa comenzará la venta general.