Condenaron por abuso sexual al hombre que fue liberado por el ahora destituido juez Mingarini

Otro caso de abuso sexual salpicó al destituído juez Rodolfo Mingarini. Se trata de una agresión sexual que salió a la luz tras la denuncia de los directivos de una escuela. En el establecimiento detectaron que una alumna era víctima de abusos sexuales por parte de un vecino, padre de una amiguita. Los ataques se produjeron cuando era una niña y en 2019, el agresor había sido imputado pero tras su liberación por el cuestionado magistrado de la capital provincial se fugó y no pudo ser sometido a juicio hasta este año que, tras un acuerdo abreviado donde reconoció los ultrajes, fue condenado a 12 años de prisión.

El caso se conoció en 2019 cuando la víctima, que iba a una escuela secundaria, sufrió diversas descompensaciones y cuando los directivos del colegio intervinieron pudo contar que había sido sometida a agresiones sexuales.

Los ataques se cometieron entre 2015 y 2016 cuando la víctima iba a la casa de su amiguita, tenía unos 10 años.

A los cuatro año, ya en 2019, el sindicado agresor sexual, identificado como Jorge Oviedo fue imputado pero en octubre de ese año el juez Mingarini consideró que no había peligro procesal –consideración que se basa en que no se fugue, no entorpezca la investigación o atormente a la víctima/testigos– y lo dejó en libertad con una restricción de acercamiento.

En su resolución, Mingarini dijo que consideraba que había probabilidad que el delito hubiera sido cometido pero que no sabía si las pérdidas de conocimiento con convulsiones podrían tener que ver con una cuestión neurológica y que habría que hacerle evaluaciones médicas de carácter neurológico a la víctima.

Se fijó fecha de juicio para marzo de este año, pero el acusado no se presentó y se dictó un pedido de captura. A las casi dos semanas fue localizado. Ahora, tras una audiencia de procedimiento abreviado fue condenado por los jueces Susana Luna, Gustavo Urdiales y Rosana Carrara a purgar 12 años de cárcel. El agresor reconoció su responsabilidad en en los ataques y consintió el acuerdo que finalmente lo dejó tras las rejas.

En esa instancia habló la víctima que hoy tiene 18 años: “Gracias a mi familia porque me creyó, me escucharon, yo nunca mentiría con una cosa así. Tuve mucho miedo y me apoyaron para poder estar acá. Me gustaría que sean muchos años más”, le dijo al tribunal según publicó el portal de noticias de la capital provincial Diario Uno.

Otra mancha más al juez

El magistrado Rodolfo Mingarini fue destituido por resoluciones sin perspetiva de género como en esta última causa.

A mediados de este 2022, el procurador de la Corte Jorge Barraguirre contó a LT10 que si bien el cuestionamiento al juez se conoció mediaticamente cuando dejó en liberad a un imputado por abuso sexual porque había usado preservativo al momento de la violación, detectaron otras diez resoluciones como esa. Muchos de éstas tenían imputados por delitos contra la integridad sexual, donde el magistrado tenía “un tipo de patrón, sesgo, un tipo de razonamiento que no se condice con el conocimiento que tiene que tener un juez para razonar y fundar sus causas” refirió.

Entre ellos el caso de Oviedo. El magistrado primero fue suspendido del cargo y finalmente destituido en mayo pasado por un tribunal de enjuiciamiento.