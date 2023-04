Condenaron a tres jóvenes por matar a puñaladas a un vecino de barrio Puente Gallego

Tres jóvenes acusados de matar a Roberto Vallejos, un hombre de 40 años apuñalado dentro de su casa de barrio Puente Gallego a mediados de 2020, fueron condenados este martes en un juicio oral y público a penas de entre 10 y 14 años de prisión.

Alejandro Moyano, de 26 años, fue sentenciado a 14 años de prisión. La misma condena recayó sobre Agustín Cardozo, de 21, mientras que a su hermana Paula Cardozo, de 26, le dieron una década de cárcel.

El fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo había solicitado que los tres sean sentenciados a prisión perpetua al considerar que se trató de un homicidio criminis causa, argumentando que luego del crimen los acusados se llevaron un televisor y un ventilador que luego intentaron vender. Según esa teoría, el trío entró a robar a la vivienda del morador, y como los reconoció porque eran vecinos, lo mataron para ocultar el delito.

No obstante, la defensa de los imputados negó el robo, sostuvo que se trató de una pelea dentro de la casa de Vallejos y desmintió de forma rotunda la presencia de la mujer en ese momento y lugar.

Finalizado el debate oral y público, el tribunal integrado por los jueces Carlos Leiva, María Isabel Más Varela y Rodrigo Santana resolvió condenar a los dos varones a penas de 14 años por los delitos de homicidio simple en concurso material con hurto calamitoso en carácter de coautores, y a la mujer a la pena de 10 años por los mismos delitos pero como partícipe primaria.

Roberto Vallejos tenía 40 años y murió dentro de su casa de calle Viña del Mar al 3200 de barrio Puente Gallego el 17 de mayo de 2020. Una vecina lo descubrió en horas del mediodía al asomarse a su casa porque vio la puerta abierta. Más tarde, los investigadores dijeron que tenía cinco puñaladas y heridas en el cuello, el rostro y el abdomen.

Los dos primeros detenidos fueron Alejandro Moyano y Paula Cardozo por intentar vender, según la Fiscalía, pertenencias de la víctima. Dos días después se entregó de manera espontánea Agustín, el hermano de Paula, y declaró que junto a Alejandro habían estado con Vallejos en su vivienda tomando alcohol y que en un momento se generó una pelea por una vieja disputa, circunstancias en que terminó asesinado y luego ambos salieron corriendo del lugar. El joven agregó que su hermana no se encontraba en el lugar.

Por eso, la defensora oficial Susana Brindis reclamó que se cambie la carátula del crimen ya que uno de sus defendidos se entregó a la justicia y asumió la autoría del homicidio en el marco de una pelea. La abogada sostuvo que no había pruebas suficientes para calificar el hecho como un crimen cometido para ocultar un robo. Al respecto reiteró que los acusados no estaban en la casa de Vallejos para robarle. La defensora logró probar durante el juicio que se trató de un homicidio simple y no criminis causa, como pretendía el fiscal que intentó conseguir penas a prisión perpetua, y que en vez de la calificación penal de robo se utilice la de hurto.

No obstante, Brindis no pudo conseguir la absolución de la mujer pese a reiterar que no hubo pruebas que indiquen que estuvo en la vivienda el día del crimen, presencia que siempre negó.