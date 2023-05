Condenaron a prisión condicional y multa millonaria a empresario tucumano por contaminación

El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro acusado de contaminar a la localidad El Palomar por el vuelco de 80 millones de litros de vinaza desde el ingenio La Florida, fue condenado a 3 años de prisión condicional, en un fallo que emitió este martes el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por los jueces Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martínez.

Tras el fallo, la representante del Ministerio Público Fiscal, Indiana Garzón, dijo que este “es un juicio y una sentencia histórica, con muy buenos efectos sociales para la comunidad”.

La sentencia, además le impone al empresario una multa de 100 mil pesos y deberá reparar el daño causado por la contaminación a la comunidad de El Palomar y a la Provincia de Santiago del Estero, con una inversión millonaria, que consta de obras, materiales y vehículos. A la vez condena por 3 años de prisión en suspenso al gerente del ingenio La Florida, José Ramón Coronel.

Esa inversión consiste, para la localidad de El Palomar, que el empresario deberá realizar la construcción de un pozo de agua potable, de un galpón techado para esparcimiento, portón de ingreso para la escuela del lugar, una casa albergue para docente, la construcción de un puente peatonal, 100 guardapolvos para los niños de la escuela, 20 becas para la universidad San Pablo de Tucumán (la cual pertenece al Rocchia Ferro).

Mientras que para la provincia de Santiago del Estero deberá otorgar una camioneta 4×4, dos cuatriciclos y una lancha para los controles que realiza el comité de la Cuenca Salí-Dulce.

La representante del Ministerio Público Fiscal, Indiana Garzón, dijo que esta sentencia “significa un reconocimiento a la lucha que viene llevando a cabo la provincia de Santiago del Estero en pos de reestablecer el medio ambiente que sufrió la afectación de la actividad industrial tucumana”.

“En Santiago del Estero, fue la primera vez que una Fiscalía de Estado, y creo que no hay antecedentes de otras provincias, en donde la propia provincia a través de su órgano competente como es la Fiscalía de Estado inicie una demanda penal en contra de quienes pueden ser responsables de esta actividad contaminante”, sostuvo.

A la vez se mostró satisfecha que “finalmente haya llegado a término esta sentencia, que la venimos esperando desde hace 10 años”, ya que fue “la primera vez que nos sentamos, que se sientan los imputados aquí, y hoy condenados”.

Garzón, también indicó que los efectos sociales que produce esta sentencia sobre medio ambiente, “es restituirle a la comunidad un sentido de igualdad, esto de todos somos iguales ante la ley, acá no valen más los poderosos, los industriales o lo que generan un gran aporte económico, que no lo desconocemos y lo valoramos, pero cuando son responsables de hechos delictivos deben pagar igual que todos”.

“Por eso más allá de su carácter religioso hemos mencionado la autoridad ética y política del Papa Francisco, porque tenemos que empezar a pensar que estamos en una casa, que es la casa de todos”, remarcó.

“Y eso se lo señalamos al imputado Rocchia Ferro, quien casi poniendo en juego nuestra acusación, nos dijo (en el juicio) me puedo sentar y tomar un vaso de vinaza y demostrar que no produce nada, lo máximo que me producirá será algo intestinal”, recordó Garzón.

Entonces, en ese momento, dijo que le preguntaron “qué se siente vivir en un lugar con vinaza, con los olores nauseabundos, de no poder salir a disfrutar, usted tendría una pileta de vinaza en su casa”.

Por lo tanto, dijo Garzón, es fundamental “tomar conciencia que el cuidado del medio ambiente debe ser un compromiso de todos, en un marco de igualdad, de respeto y acorde a la actividad industrial, porque no desconocemos la importancia económica que tiene la actividad de las industrias azucareras, hoy más que nunca en el momento económico que vive el país”.

“Pero tenemos que ir aprendiendo es que toda actividad industrial debe tener la responsabilidad ambiental y social y esta sentencia lo ha plasmado”, dijo.

A lo que comentó que “los condenados hoy, habían sido contaminadores permanentes, y eso lo demostramos, ya que por mucho tiempo desoyeron medias cautelares, judiciales, sanciones administrativas, entonces la última ratio, era esta posibilidad de hace un juicio penal y obtener una pena y una reparación”.