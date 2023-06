Condenan a 33 años de prisión al asesino del Trinche Carlovich, ultimado en plena pandemia

El hombre que asesinó al mítico ex futbolista Tomás Felipe “Trinche” Carlovich al robarle la bicicleta recibió este martes al final de un juicio oral y público 33 años de prisión. Es la pena que habían solicitado dos fiscales por homicidio en ocasión de robo del ídolo de Central Córdoba, al interpretar que actuó por “desprecio a la vida” y sin que lo acuciara “miseria familiar” alguna.

Carlovich (74) fue víctima de un asalto el 6 mayo de 2021 cuando circulaba en bicicleta por avenida Eva Perón, a la altura de calle Paraná, en el oeste de Rosario, mientras cruzaba las vías del ferrocarril.

Según la investigación, un hombre con el torso desnudo y una remera atada al cuello, y que también se movía en bicicleta, empujó a Carlovich mientras estaba en movimiento.

El ex jugador de fútbol, ídolo del equipo del ascenso Central Córdoba de Rosario, cayó al piso y el ladrón dejó su bicicleta para robar la de la víctima.

Como consecuencia de la caída, Trinche se golpeó la cabeza contra el asfalto y sufrió un hematoma en la zona del cráneo, por lo que fue internado esa tarde en el hospital de Emergencias local, el Heca. Finalmente, falleció el 8 de mayo producto de las lesiones.

Unos días después del hecho, fue detenido como sospechoso Juan Ariel Maidana, conocido como Bocachita, quien fue imputado del crimen y también por un caso de abuso sexual y otros asaltos con las mismas características que el que sufrió Carlovich, y en el mismo sitio, adjudicados a la llamada Banda de los Largos.

Junto a él llegó a juicio Gabriel Omar Donaire, acusado de otro robo de similares características ocurrido unos días antes. Para él, el tribunal dictó una sentencia a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Dipre, un hombre de 50 años asesinado de un disparo en un asalto ocurrido el 1º de marzo de 2021 en Eva Perón y Larrea.

El pasado jueves, al hacer el alegato final, los fiscales Georgina Pairola y Alejandro Ferlazzo dijeron que “el medio escogido” por Maidana para cometer el robo estuvo dotado de un “exceso de violencia”.

“No cometía estos hechos violentos presionado por miseria familiar, sino motivado en la avidez y codicia de la sustracción de bienes ajenos”, remarcó la fiscal sobre la motivación del acusado del homicidio. Además, sostuvo que mediante sus conductas, el imputado “desprecia la vida”.

A su turno, la querella de la familia Carlovich había solicitado una condena de 25 años para Maidana.

Este martes 6, el tribunal a cargo del debate, integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Lorena Aronne y Pablo Pinto, dio a conocer el veredicto condenatorio: 33 años de cárcel para Maidana.

Los hijos, con alivio y tristeza

“Se hizo justicia. Nos quebramos todos en el juicio, pero estamos con una sensación de alivio” tras conocer la sentencia, dijo apenas los jueces la informaron Bruno, hijo del Trinche. Además, agradeció a la Fiscalía por lacontención a la familia en los tres años que duró el proceso. Y el mismo buen concepto por la labor expresó sobre los abogados particulares que intervinieron en el juicio.

“La bandera del Trinche es la bandera de todas las víctimas de esta Rosario violentísima”, añadió Bruno. Una de sus hermanas expresó una opinión con reparo sobre la condena y los sucesos: “Lo de mi papá era evitable, porque esta persona (por el autor material del crimen) tenía antecedentes y estaba en la calle”. Además, pidió un compromiso ciudadano para que hechos similares, de muerte en ocasión de robo, no se repitan. “Si no hay comprador, no hay vendedor, todos tenemos que colaborar, es un pequeño granito de arena”, reflexionó sobre un mercado de objetos robados que prolifera en Rosario.

Leyenda del fútbol

Con buena parte de su carrera profesional en categorías del ascenso, aunque debutó en 1969 Rosario Central y tuvo un paso por Colón de Santa Fe, Carlovich se convirtió en ídolo de Central Córdoba, donde jugó en cuatro etapas diferentes.

Casi sin registro fílmico sobre sus actuaciones, alrededor del Trinche se construyó con el tiempo el mito oral de un jugador excepcional, que fue reconocido por figuras como Diego Armando Maradona.

En 1974 integró un seleccionado rosarino que jugó un partido amistoso con la Selección Nacional, cuyo primer tiempo terminó 3 a 0 a favor de los locales y agigantó el mito del Trinche como un mediocampista excepcional.