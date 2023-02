Concentración Seven con aporte rosarino, fueron citados Tomás Lizazú, Nahuel Romero y Guido Chesini

Tomás Lizazú, de Old Resian, vuelve a ser convocado por Los Pumas Seven tras superar una lesión. Créditos: Prensa UAR / Mike Lee / KLC fotos / World Rugby

A días de volver a la competencia en el Circuito Mundial de Seven, el seleccionado argentino realizó una convocatoria de 28 jugadores para entrenar en Casa Pumas del 14 al 18 de febrero. Será la preparación de Los Pumas 7 para los torneos en Los Ángeles (25 y 26 de febrero) y el Seven de Vancouver (3 al 5 de marzo). Regresa tras recuperarse de una lesión el rosarino Tomás Lizazú (Old Resian) y además fueron citados Nahuel Romero, catamarqueño y jugador de Old Resian y Guido Chesini, de Concordia (Entre Ríos) y jugador de Duendes. Romero y Chesini, integraron el seleccionado de seven de Rosario que fue campeón en el Seven de la República en 2022.

Los convocados por Santiago Gómez Cora para la concentración en Casa Pumas entre el 14 y 18 de febrero son los siguientes: Santiago Álvarez Fourcade y Alejo Lavayén (Casi); Franco Auad y Lucio Auad (Pueyrredón); Simón Benítez Cruz y Agustín Fraga (Cuba); Tomás Bunge, Ramiro Costa, Marcos Deges, Alfonso Latorre y Joaquín Pellandini (Buenos Aires Cricket &Rc)

Guido Chesini (Duendes); Ramiro D’agostino (Delta); Tomás Elizalde (Tigres Rugby, Salta); Luciano González (La Tablada); Matteo Graziano (Los Matreros); Rodrigo Isgró (Mendoza Rugby); Francisco Jorge (Pucará); Tomás Lizazú y Nahuel Romero (Old Resian); Marcos Moneta y Santiago Vera Feld (San Andrés); Matías Osadczuk (Sitas); Gastón Revol (La Tablada); Franco Rossetto (Estudiantes de Paraná); Rafael Santa Ana (Regatas Bella Vista); Germán Schulz (Tala) y Tobías Wade (Alumni).

Gómez Cora y compañía de a poco van ampliando la base de jugadores elegibles, haciendo debutar en cada torneo y así poder achicar la distancia que hay entre el nivel del Circuito con otras competencias. Hay un grupo de experiencia que hace de red de contención para los jóvenes, y así estos puedan lo más rápido posible alcanzar el nivel internacional.

En el comunicado la Unión Argentina informó: “Disputadas cinco etapas del World Ruby Sevens Series 2002/2023, Los Pumas 7 acumulan 67 puntos como Fiji, y ambos se encuentran detrás de Nueva Zelanda (85 unidades), Sudáfrica (76), Samoa y Francia (ambos con 68 puntos). Los próximos desafíos para el conjunto argentino son el Seven de Los Ángeles (25 y 26 de febrero) y el Seven de Vancouver (3 al 5 de marzo). Además de las pruebas por el circuito mundial, el seleccionado tiene que jugar este año el certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Panamericanos de Chile”.

En el certamen de Los Ángeles, el seleccionado argentino al enfrentar a Gran Bretaña levantarán el telón del torneo en Estados Unidos el sábado 25 a las 14.15. En tanto, el segundo partido por la fase de grupos, será el mismo día desde las 17.33 ante Francia y el último compromiso por el Grupo D, será frente a España a las 20.24.

Las otras zonas: Grupo A: Nueva Zelanda, Samoa, Estados Unidos y Chile; Grupo B: Sudáfrica, Irlanda, Uruguay y Canadá y Grupo C: Fiji, Australia, Kenia y Japón.

Luego de las dos etapas en Oceanía el ranking de la temporada 2022/2023 del Circuito Mundial quedó de la siguiente manera: Nueva Zelanda 85, Sudáfrica 76, Samoa y Francia 68, Fiji y Argentina 67, Estados Unidos 66, Australia 62, Irlanda 58, Gran Bretaña 35, Uruguay 24, Kenia 21, España 18, Canadá 14, Tonga 12, Japón 6, Uganda 2 y Hong Kong 1. Los seleccionados que al finalizar la temporada 2022/2023 en los cuatro primeros lugares se quedarán con los primeros cuatro pases directos a los Juegos Olímpicos de París 2024, ese el gran objetivo del seleccionado argentino.