Con sed de básquet: se viene la Liga Federal para los equipos rosarinos

Con sed de básquet todos, con ansias de revancha en algún caso, con la ilusión de ir por más en otro y con el entusiasmo de la primera experiencia el resto, durante los próximos días se pondrá en marcha la acción de la nueva temporada de la Liga Federal para los representantes rosarinos. En este barajar y dar de nuevo que propone la tercera categoría nacional y tras la reconfiguración anual que siempre sufren los clubes de la ciudad, son cuatro de ellos los que tendrán y afrontarán la oportunidad de afrontar un torneo exigente, que obliga a ser inteligente desde el mismísimo diseño de los planteles y que propone empezar a vivir desde febrero unas dosis de buen básquet que siempre moviliza a la región. Provincial, Sportsmen Unidos, El Tala y Caova ya cierran detalles para iniciar la nueva aventura.

Provincial viene de caer en una de las finales por el ascenso a la Liga Argentina y mantuvo la base que logró ese éxito más llegar a Superliga y quedarse con la Copa Santa Fe. Adrián Boccia y Pablo Fernández son sus referentes y parte de su sueño cumplido, pero los de Lalima parecen decididos a ir por más en cada paso. Para esta campaña Alejandro Ettorre y Juan Pablo Evangelista son sus jóvenes pero importantes refuerzos.

“Estamos muy bien, ajustando en los amistosos los últimos detalles tácticos de cara al inicio del torneo”, explicó Evangelista, quien ya se amoldó al estilo del Rojo: “Junto con Ale nos tuvimos que acoplar a lo que vienen trabajando desde el año pasado y nos sentimos cómodos. El Tete (Lalima) nos da confianza y estamos con ganas y entusiasmo para dar lo mejor”.

El debut será en casa el 8 de febrero ante Almagro de Esperanza y la primera salida el 12 ante El Tala.

Justamente el elenco de calle Cochabamba tendrá su primera experiencia a nivel nacional y eso revoluciona al club pero obliga de golpe a un mayor grado de profesionalismo y crecimiento. Agustín Chiana y Fer Scalella fueron sus regresos relevantes, mientras que Santiago Cabrejas es un referente y el pibe Lucas Herrera una joya a proyectar en el elenco de Juan Pablo Lupo.

Debutarán el 9 visitando a Caova y el 12 serán locales ante Provincial.

“Trabajamos doble turno y jugamos amistosos en esta etapa de la preparación para unir a los refuerzos con el equipo que venía trabajando y arrancar el torneo de la mejor manera posible porque ya falta poco”, analizó Agustín Chiana, el símbolo que retorna al equipo tricolor: “Es volver a casa después de 11 años, con la alegría del regreso y la expectativa de llevar a club a ser lo más competitivo posible en un torneo exigente”.

Mientras tanto, Sportsmen Unidos se quedó sin Fran Dalpino pero apostó a la llegada de muchos valores jóvenes entre los que se destacan Augusto Torres, Gregorio Traglia y Octavio Parizzia, mientras que mantuvo a Nico Boixader como referencia en la pintura. Le Bihan está en el camino de imprimirle su sello al equipo que suele ser uno de los que siempre suele destacarse en el apartado costo-beneficio.

La presentación será este sábado 4 a las 21 en Paraná ante Sionista, mientras que el debut en casa se producirá el 10 de febrero ante Santa Paula de Gálvez.

“Llegamos algo tocados en la preparación porque perdimos los amistosos pero el equipo llega bien y nos vamos a acomodar. Este debe ser el equipo que más jugadores cambió de un torneo a otro”, explicó Goyo Traglia, quien sabe que el ADN del Verde es garantía de éxito: “La forma de juego es nueva para los que llegamos, nos adaptamos y sabemos que ha sorprendido a muchos, por lo que nos va a ayudar a ganar partidos”.

Por último, Caova metió mano en el plantel y llegaron Maxi Yanson, Julián Fernández, Iñaki Saenz, Santi Giraudo y Juan Mécoli, mientras que retuvo entre otros a Pablo Mécoli y Santiago Cordero dentro de lo que Gnass tendrá a disposición, ya que todos los elencos tienen además fichas mayores oriundas (quinta y sexta) que pueden rotar cuando sus entrenadores lo deseen.

El debut será el domingo 5 en Paraná ante Olimpia y en casa se presentará el 9 frente a El Tala.

“Estamos con entusiasmo y ganas de arrancar. Ya hicimos bien la parte física y ahora nos encontramos enfocados en lo basquetbolístico y táctico con Néstor (Gnass) de cara al debut, que será de visitante, así que esperamos iniciar bien el torneo”, contó Julián Fernández quien sabe que Olegario está en estado de ebullición: “Están todos entusiasmados, es una experiencia nueva en el club de barrio que hace un gran esfuerzo. Esperamos estar a la altura y aportar lo nuestro”.

Este viernes la Municipalidad anunciará en un acto a desarrollarse desde las 10 que apoyará a estas instituciones en los traslados durante el certamen.

En la zona 1 de la Región Litoral estarán además de los rosarinos, Almagro de Esperanza, Santa Paula de Gálvez, Sionista de Paraná, Olimpia de Paraná y Paracao de Paraná.

Cruzará con la zona 2, en la que compiten los entrerrianos de San José, Bancario de Gualeguay, Atlético Tala, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Neptunia de Gualeguaychú, Racing de Gualeguaychú y Ferrocarril de Concordia.

Una vez que jueguen todos contra todos en cada zona comenzarán la postemporada con este detalle: del 5° al 9° en la zona 1 y del 5° al 7° en la zona 2 jugarán play in de forma cruzada entre grupos (5° zona 1 vs 7° zona 2, 6° zona 1 vs. 6° zona 2, 5° zona 2 vs. 9° zona 1 y 7° zona 1 vs 8° zona 1). Los ganadores de esos cruces jugarán un segundo play in contra los 3° y 4° de cada zona. De allí saldrán los rivales de los cuatro líderes y escoltas de cada grupo. Los cuatro ganadores clasifican al playoff interconferencia.

Con sed de básquet, con la ilusión como bandera, se abre la Liga Federal para los rosarinos.