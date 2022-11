Con Natalia Oreiro como protagonista, Fernán Mirás comenzó el rodaje de su nueva película

“María y Javi son amigos de toda la vida. Sin embargo, están distanciados hace más de un año. Cuando María sufre un accidente que la deja al borde de la muerte, los amigos se reencuentran y descubren que siempre estuvieron enamorados. Ahora Javi debe decidir si seguir con su nueva vida, con novia uruguaya incluida, o apostar a un amor de juventud que puede morir en cualquier momento”, destaca la sinopsis oficial del proyecto.

En un principio, Casi muerta iba a rodarse en noviembre de 2021. Sin embargo, se pospuso a raíz de problemas de salud de Mirás. A principios de octubre del año pasado, el actor sintió un dolor de cabeza persistente, por el que decidió dirigirse al Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron varios estudios por los que le detectaron un aneurisma y el equipo médico resolvió operarlo para colocarle un stent.

“Estaba tranquilo y me agarró un dolor de cabeza muy fuerte. Dije: «Esto es raro», porque nunca me había dolido así la cabeza. Casi no me podía mover, pero no quise tomar nada, llamé al médico y me llevaron al sanatorio. Le di toda la explicación al médico, me hicieron un estudio y me dijeron que me tenían que operar y que salude a mis seres queridos”, relató, tras recibir el alta. Y se sinceró: “Me pegué el cagazo de mi vida. Le mandé mensaje a mis hijos y dije: «Es ahora». Una vez que lo hice, le pedí al médico que me operara porque me dolía mucho la cabeza”.

Luego de la intervención, el actor, que estaba protagonizando ART en calle Corrientes junto a Pablo Echarri y Mike Amigorena, se tomó un par de semanas para enfocarse en su recuperación, y a principios de este 2022 volvió a subirse a las tablas, pero su nueva película se pospuso hasta ahora.

Mirás había debutado detrás de cámara con El peso de la ley, una película en la que abordaba la historia de una abogada desencantada con su profesión, que debe defender a un acusado de violación al que considera culpable y se ve obligada a litigar contra su admirada profesora de la facultad.

En El peso de la ley, Mirás ofrece una mirada sobre la situación actual de la ley y el contraste entre la parsimonia del pueblo y la aceleración de la ciudad, al tiempo que denuncia las deficiencias del sistema judicial.