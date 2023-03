Con Macri afuera… ¿Ahora qué?

La decisión de Mauricio Macri de bajarse de la interna de Juntos por el Cambio fue leída por muchos de sus seguidores y futuros candidatos como un gesto de grandeza. Para otros, tuvo que ver con una realidad un poco más práctica; no le dan los números para ser presidente. Este gesto fue ensalzado de alguna manera por los candidatos de su fuerza que van a pelear la interna, como Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo: “Una vez más y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”. O como Patricia Burlich, que en sus redes expresó: “La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aun pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”.

El renunciamiento, o el hecho de admitir que no le dan los números, deja abierta la puerta a una interna más clara entre los denominados “halcones y palomas” de JxC, si es que en realidad existen tales matices en la derecha neoliberal.

¿Y qué pasa en el Frente de Todos? La incógnita es si la decisión abre o no la posibilidad de ordenar al peronismo, donde los candidatos no aparecen definidos. Son preguntas que siguen sin respuesta en medio de una escalada inflacionaria que no parece poder detenerse. Analistas políticos aseguran que sin Macri no hay posibilidad de que juegue Cristina, aunque ella ya había dejado en claro que no lo hará.

Cualquier sondeo de chances electorales es apresurado, sobre todos sin candidatos definidos y más aun cuando se vislumbran comicios a definirse en tres tercios, ya que la fuerza que lidera Milei podría sumar un 20 por ciento de los votos, que no irían de ninguna manera en una segunda vuelta al Frente de Todos, pero tampoco a un candidato como Rodríguez Larreta, en cuyo caso la que más chances tiene de sumar esos votos sería Bullrich.

Algo similar pasa con los votos de Cristina. No son transferibles a cualquier candidato, por eso el elegido debería ser capaz de tener votos propios y sumar los de Cristina, algo que no queda claro aún.

A diferencia del video de 4 años atrás en el cual Cristina anunciaba a Alberto Fernández como candidato, esta vez Macri sólo anuncia que no compite. No se inclina por ninguno, y sólo abre la puerta a unas Paso reñidas en las que parece no arriesgar nada.

Con todo, el “renunciamiento” del ex presidente, quien la semana pasada se paseó por Rosario con la excusa de presentar su libro “Para qué” y gambeteó definiciones, de algún modo dio lugar al ¿Ahora qué? Un escenario aún incierto que consolida a las Paso como instancia definitoria para las grandes fuerzas políticas que no son capaces de arreglar sus diferencias puertas adentro.

