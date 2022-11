Con la tierra de sus orígenes: el retrato de Lionel Messi por el artista Jorge López

En el día previo al primer encuentro deportivo para la Selección argentina, el artista plástico de San Pedro (Buenos Aires) Jorge “Coqui” López presentó su obra sobre Lionel Messi realizada con tierra y pasto de los lugares donde nació y creció el jugador rosarino. “Este retrato de Lionel Messi, se realizó con tierra y pasto de su casa natal, el potrero y la cancha de futbol infantil del Club Atlético Newell’s Old Boys”, explicó el artista en su muro de Facebook. En un video realizado también por el artista con la colaboración de Álvaro Vázquez y Nicolás Heredia, entre otros, se puede ver a la ciudad y los lugares que ya son también emblemáticos de la ciudad.

“Justo el día que me informaron que tenía cáncer, era el cumpleaños de Messi. Ahí, yo ni sabía que iba a hacer su retrato con su tierra natal”, afirmó el sampedrino quien ya retrató a Diego Armando Maradona y a Estela de Carloto.

“Este cuadro sucedió así. Tenía ganas de hacer un cuadro de Messi pero en esos vaivenes de la vida no lo estaba pudiendo hacer. Tuve ese problema de salud y cuando estábamos esperando el turno para la cirugía, me llamó Nicolás del «Santuario de Dios» y me expresó que sería bueno hacer algo sobre Messi”, explicó Coqui López en referencia al representante del sitio digital que da cuenta de la obra de Maradona.

“Allí –en «Santuario de Dios»- hay que prender una vela, rezarle a la Selección tratando de ser la hinchada más grande del mundo”, redundó el artista.

“Ahí empecé a dibujar la tela sobre la que terminé pintando el retrato. Tras la cirugía, otro amigo me visitó cuando yo aún me sentía mal. Este amigo, Álvaro Vázquez que es un cineasta me dio un espaldarazo y nos fuimos a Rosario. Allí, contactamos a Nicolás Heredia que nos facilitó un dron para hacer la toma aérea. Durante la filmación, yo seguía sintiéndome mal y ese malestar lo sentí cuando salí del predio Islas Malvinas, ahí en Newell’s. Por eso tuve que ir recostándome de a poco”, explicó el artista dando a entender que la realización no fue sencilla.

“Cuando fuimos a filmar frente a la casa natal de Messi, vimos una pelota en el medio de la calle, la misma que aparece en el video y eso me pareció mágico. Fue como una aparición. Pudimos sacar tierra y pasto de la casa, del potrero donde el astro jugaba. Eso fue muy fuerte, poder ver su casa y su lugar de juego”, expresó Coqui quien a través de su arte apoya a la Selección argentina y al sentimiento de todos sus compatriotas.

El retrato y el video se pueden ver en youtube.