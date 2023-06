“Con la saturación de las fuerzas no vamos a solucionar el problema de la seguridad”

La precandidata a vicegobernadora de Unamos Fuerzas, Alejandra Gómez Sáenz señaló: “La propuesta de Busatto me sedujo y acepté integrar la fórmula porque es un compañero que ha estado a la altura de la historia y que siempre ha llevado adelante medidas en favor de las grandes mayorías"

La precandidata a vicegobernadora de Unamos Fuerzas, Alejandra Gómez Sáenz, le recordó al intendente Pablo Javkin que desde 2020 está aprobada por el Concejo Municipal de Rosario la modificación de la ordenanza del registro de armerías que funcionan en la ciudad. La norma insta al Ejecutivo a digitalizar el sistema y lograr así la trazabilidad de las armas y las municiones que se comercian dentro del circuito legal, para establecer una clara distinción con el circuito ilegal de armas.

“Javkin es un relator de la realidad que siempre está echando culpas hacia afuera y que no se hace cargo de la responsabilidad que le toca asumir. Se la pasa declarando que le faltan herramientas para combatir el crimen pero durante mi paso por el Concejo aprobamos un proyecto trabajado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, ya que entendíamos trascendental determinar el recorrido que hace un arma comprada en el mercado legal hasta llegar a manos de quienes la terminan usando con fines delictivos”, señaló Gómez Sáenz, quien integra la fórmula que encabeza Leandro Busatto, y abundó: “Hoy, que el blanco elegido para los mensajes y las amenazas mafiosas pasaron a ser ni más ni menos que las escuelas, es muy preocupante ver la total inacción del Intendente que deslinda responsabilidades y culpa a los gobiernos provincial y nacional pero está al frente de un Municipio que no ejerce el control y la fiscalización de las armas y municiones a pesar de tener la potestad y la obligación de hacerlo”.

“La verdad es que no venía pensando en candidaturas pero sí planteando muchos interrogantes en cuanto a cómo veníamos construyendo la política desde nuestro espacio”, indicó Gómez Sáenz, y abundó: “La propuesta de Busatto me sedujo y acepté integrar la fórmula porque es un compañero que ha estado a la altura de la historia y que siempre ha llevado adelante medidas en favor de las grandes mayorías. Y no sólo integrar y militar un espacio con Busatto, sino junto a Norma López, que es quien encabeza la lista de diputadas y diputados provinciales que entendemos expresa la consideración de los trabajadores, del deporte, de los clubes de barrio, de la seguridad sin golpes bajos, con compañeras y compañeros de la diversidad, que sin lugar a dudas convocan a las grandes mayorías del peronismo en una provincia que necesita un cambio estructural”.