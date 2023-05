Caída leprosa: Heinze decidió guardar jugadores y Lanús se lo hizo pagar con derrota

Los técnicos toman decisiones. Analizan todo el contexto previo y posterior a un partido, y a partir de allí asumen riesgos. “Voy a poner en cancha el equipo que piense que nos pueda dar un resultado positivo. Después veremos qué jugadores estarán el miércoles”, había dicho Heinze tras el partido ante Arsenal. Pero la semana parece que lo hizo cambiar de idea. Y ante Lanús, en el inicio de una seguidilla de cinco partidos en menos de tres semanas, con cuatro afuera, el Gringo decidió salir a jugar con una formación “alternativa”. Y el resultado final fue consecuencia de esa decisión.

Newell’s perdió 1-0 ante Lanús en la Fortaleza, con una producción futbolística muy pobre, comparable con partidos de visitante de inicio de ciclo. Un retroceso en el juego y en la tabla. Justo en el inicio de una secuencia de partidos que pueden marcar el futuro.

La Lepra venía en alza futbolística y la inclusión de varios suplentes detuvo esa mejoría. Tal vez el Gringo imaginó que podía suceder lo mismo que en los partidos ante Racing y Blooming, cuando puso suplentes y no se sintió, por el contrario, fueron victorias con buen juego. Esta vez fue distinto. Newell’s estuvo errático, inseguro en defensa e inofensivo en ataque. Y el gol tempranero de Leandro Díaz lo puso rápido en condición de cuesta arriba.

La línea de tres fue deficiente. Mansilla y Ortiz fallaron a más no poder y Ditta hizo lo que pudo. En el medio Sforza, Portillo y Montenegro perdieron más de lo que ganaron. Y Reasco y Pérez Tica hicieron extrañar a Recalde y Sordo.

Un par de buenas atajadas de Hoyos y cierta ineficacia de Lanús en los metros finales dejaron el partido abierto hasta el final. Y Heinze decidió mandar a la cancha a algunos titulares, aunque siempre dio a entender que la prioridad era el partido con Blooming.

Un ratito de Sordo le dio algo de ilusión a la Lepra. El atacante demostró que está en “estado de gracia” y cada vez que tocó la pelota puso a Newell’s en posición favorable. Pero le costó tener socios y le faltaron minutos. Aunque dejó en claro que con titulares tal vez la historia hubiera sido distinta.

Esta vez no salió. Heinze priorizó la Sudamericana y Lanús se aprovechó. Y dejó a Newell’s fuera de esa zona de los que pelean por ingresar a una Copa, aunque para eso habrá tiempo para recuperar terreno.

Relacionado