Con el rosarino Lucas Lovell, Argentina XV se quedó con el amistoso ante Hawks

En un duelo cuya prioridad fue robustecer el desarrollo de jugadores, el combinado de Argentina XV superó por 45-33 (parcial de 28-21) a Hawks, en un encuentro amistoso que se llevó a cabo en Deportiva Francesa. Los siete tries del conjunto argentino los apoyaron Boris Cec (2), Felipe Mallía, Lautaro Cipriani, Nicanor Acosta, Juan Lovell y un try-penal, y las conversiones fueron de Tomás Bunge (3) y Santino Di Lucca (1). Este fue el último compromiso de Hawks en la gira por nuestro país, donde en su primera actuación cayó ante Pampas (69-14), en Casa Pumas. En el seleccionado argentino ingreso en el complemento el rosarino Lucas Lovell, formado en Jockey Club Rosario.

El partido comenzó desfavorable para Argentina XV, dado que Hawks llegó tres veces al in-goal de manera consecutiva, poniéndose en ventaja 21-0. Recién a los 25 minutos el combinado nacional logró hacerse del dominio del juego y logró 4 tries: Boris Cec (2), Felipe Mallía y un try-penal; mientras que Tomás Bunge aportó tres conversiones. De esta manera, el primer parcial finalizó 28-21 en favor de los dirigidos por Álvaro Galindo.

En el complemento, Hawks golpeó primero y acortó distancias, pero rápidamente Argentina XV movió el banco de suplentes y Lautaro Cipriani, Nicanor Acosta y Juan Lovell estiraron la ventaja argentina; Santino Di Lucca convirtió en una oportunidad. En la última jugada del encuentro, Hawks logró eludir la defensa argentina y apoyó un nuevo try. De esta manera, Argentina XV se quedó con una inobjetable victoria.

SÍNTESIS

Argentina XV (45): Genaro Merola, Boris Cec y Lautaro Fanlo; Federico Rolotti y Luciano Acevedo; Benjamín Rocca Rivarola, Felipe Bares y Santiago Acuña; Tomás Di Biase (capitán) y Tomás Bunge; Franco Rossetto, Nicolás López González, Felipe Mallía, Gerónimo Vittar y Simón Walker. Luego ingresaron Juan Manuel Vivas, Benjamín Garrido, Esteban Acosta, Lautaro Peralta, Elías Banach Simic, Felipe Julián Rodríguez, Juan Pedro Bernasconi, Juan Lovell, Santino Di Lucca, Nicanor Acosta, Lautaro Cipriani y Federico Zarza. Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Hawks (33): Hunter Blanchard, Manu Faogali y Trenton Rogers; William Whiteside y Lucas Gramlick; Marnus Spangenburg (capitán), Ethan Fryer y Aidan Christians; Kekoa Kauwe y Coleson Warner; D´Montae Noble, Chase Suznevich, Trace Bolstad, Jason Tidwell y Christian Olney. Luego ingresaron Doyle Hedgepath, Oliver Kane, Ivan Pula, Matthew Gelhaus, Aminae Amitau-Tanoi, Evan Conlon, Kyle Fulton, Isaiah Caver, Maxime Wilson y Elijah Hayes. Entrenador: Brendan Keane.

Primer tiempo: 4’ Try de Manu Faogali convertido por Coleson Warner (H); 12’ Try de Ethan Fryer convertido por Coleson Warner (H); 16’ Try de Kekoa Kauwe convertido por Coleson Warner (H); 25’ Try de Boris Cec convertido por Tomás Bunge (A); 29’ Try de Boris Cec convertido por Tomas Bunge (A); 35’ Try Penal (A); 40’ Try de Felipe Mallía convertido por Tomas Bunge (A).

Incidencias: 35´ Amarilla Hunter Blanchard (H).

Resultado parcial: 28-21

Segundo tiempo: 11’ Try de D’ Montae Noble (H); 17´ Try de Lautaro Cipriani (A); 21´ Try de Nicanor Acosta (A); 30’ Try de Juan Lovell convertido por Santino Di Lucca (A); 40´ Try de Evan Conlon convertido por él mismo (H).

Resultado final: 45-33

Árbitro: Pablo Deluca

Cancha: Deportiva Francesa