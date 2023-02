Con el regreso de Broun en el arco, Central recibe a Godoy Cruz, obligado a revertir la imagen

“No soy de los que se quedan en un día malo, hay que buscar más”, dijo Miguel Russo el miércoles en conferencia de prensa. Y las palabras del entrenador cuentan con cierto asidero para lo que se le viene a Central. Tras perder feo con Lanús, el Canalla buscará revertir el mal trago cuando este viernes por la noche reciba a Godoy Cruz por la quinta fecha de la Liga Profesional.

El partido con el Grana abrió varios interrogantes en el Mundo Canalla. Varios jugadores se desempeñaron muy por debajo de su nivel y será el entrenador el que decida uno o varios cambios para enfrentar al Tomba. Tres modificaciones están casi cantadas. Una es obligatoria ya que Candia se lesionó y estará afuera por varias semanas. Y todo indica que el colombiano Campaz arrancará por primera vez entre los once. Las otras dos son por regresos de titulares: Quintana se recuperó de la lesión e ingresará por Komar, de los más flojitos ante Lanús, y Coyote Rodríguez volverá al sector izquierdo por su homónimo Lucas.

Y puede haber más. Servio no dio seguridad en el arco y no será nada extraño ver a Broun como titular. Martínez volvió a jugar mal y tanto Ortiz como Mac Allister no tuvieron un buen rendimiento. Bajo ese panorama, Cortez y Montoya también tienen chances de ser de la partida frente al Tomba.

De todas maneras y más allá de los nombres el plantel sabe que debe limpiar su imagen de la fecha pasada y darle una alegría a la gente. Godoy Cruz es un equipo que no juega nada mal, pero aparece como uno de los permeables del torneo. Si bien al Canalla no le sobran virtudes en las primeras tres fechas mostró otro tipo de cuestiones para sacar adelante los partidos. Fue sólido con Argentinos, tuvo carácter con Tigre y supo ser paciente con Arsenal. Tres puntos que en la Fortaleza no se vieron y que deberá recuperar en el Gigante para despejar las dudas de la jornada pasada.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez o Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Francis Mac Allister, Gino Infantino e Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Nicolás Fernández y Matías Ramírez; Salomón Rodríguez y Tomás Conechny. DT: Diego Flores.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Gigante de Arroyito, de Rosario Central.

Hora de inicio: 21.

TV: ESPN Premium.