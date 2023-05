Con el campeón de la Copa Vanina Correa a definir, se sortearon los torneos anuales de la Rosarina

Con el campeón de la Copa Vanina Correa a definir, ya se sortearon los fixture de los torneos locales de Primera A, B y C y todos comenzarán este fin de semana.

A pesar de que aún restan disputarse las semifinales del Torneo de Verano que inauguró la temporada 2023, la acción de los campeonatos anuales comenzará el domingo 7 de mayo. Según pudo constatar este medio, las semifinales y la final de la Copa Vanina Correa se jugarán entre semana. Aún no se definieron días ni horarios, ya que resta conocer al cuarto equipo que acompañará a Newell’s, Social Lux y Adiur en la lucha por la Copa.

Serán 44 equipos en competencia: 16 en la máxima categoría que tiene a Social Lux como defensor del título,, 14 en la “B” con Leones como vigente campeón y la misma cantidad en la “C” quien tiene como último campeón a CGR.

Este año los formatos de los campeonatos se modifican y se disputarán en dos instancias. En la Primera Fase se enfrentarán todos contra todos, a una rueda. Luego los elencos clasificarán a la Copa de Oro o Copa de Plata dependiendo su ubicación final en la Primera Fase. En la ‘A’, accederán a la Copa de Oro los puestos del 1º al 8º y a la Copa de Plata irán del 9º al 16º. Por su parte, tanto en la ‘B’ como en la ‘C’, los que entrarán a la Copa de Oro serán los puestos del 1º al 7º y a la Copa de Plata del 8º al 14º.

Allí se volverán a enfrentar todos contra todos, a una rueda. Las posiciones finales en las Copas no sólo definirán a los campeones, sino también los ascensos y descensos.

Primera fecha

Primera A

ADIUR vs. El Torito

Santa María vs. C. Aguirre

Leones vs. Rosario Central

Alianza vs. Argentino

Pablo VI vs. Mitre

Social Lux vs. U. Americana

Provincial vs. Newell’s

R. Cesarini vs. Morning

Primera B

Botafogo vs. Oriental

Sarmiento vs. CGR

General Paz vs. C. Córdoba

María Reina vs. Tiro Federal

Def. Unidos vs. Newell’s ‘B’

San Telmo vs. San Martín

V.G. Gálvez vs. Juan XXIII

Primera C

Def. De Funes vs. Tiro Suizo

Banco vs. Teléfonos

7 de Setiembre vs. Fca. De Armas

Mitre ‘B’ vs. Lamadrid

Sp. Silva vs. 14 de Junio

Bancario vs. Sparta

Arijón vs. Río Negro