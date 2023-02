Complicado: la deuda actual de Central tiene un piso de 4.000 millones de pesos y puede aumentar

La deuda de Rosario Central tiene un piso de 4.000 millones de pesos. Se habla de piso, porque la auditoría interna que presentó este viernes el análisis realizado hasta el momento continúa y pueden aparecer otras deudas que por el momento no salieron a la luz. El número surge precisamente del informe encargado por los nuevos dirigentes apenas asumieron sus funciones.

“Se ha encontrado con una gran cantidad de deudas impagables y otras de dudosa procedencia, además de adelanto de cobranzas, que ponen en riesgo la sustentabilidad del club”, explicaron sobre la última gestión, que encabezaron Rodolfo Di Pollina y Ricardo Carloni, en una conferencia de prensa encabezada por el tesorero Guillermo Bagneres, acompañado por el Gerente General, Javier Sola y el abogado Guillermo Mionet, quienes asumieron en diciembre último acompañando a Gonzalo Belloso en la presidencia.

El concepto que comenzó la conferencia de prensa fue contundente: “La venta temprana de jugadores ocasiona un perjuicio en la competitividad deportiva y en la economía del club. La solicitud de préstamos a tasa fuera de mercado, producto de la deuda corriente y los adelantos de ingresos del año 2023, comprometen el futuro económico del club”.

Así de contundente fue la respuesta de la actual comisión directiva que buscó llevar tranquilidad: “La actual comisión directiva tiene la convicción de revertir esta situación”.

“Hay voluntad de pago, Central va a ser creíble en el mercado y asume un compromiso de pago, pero si todos vienen hoy a cobrar Central no puede pagar, por eso se pide paciencia”, continuaron.

Lo que tiene que pagar Central hoy suma 4.000 millones de pesos pero puede aumentar. En el desglose, la actual comisión directiva encabezada por Belloso destacó “el estado de situación general del fútbol profesional refleja un aumento en las ventas de jugadores, con la venta de cinco (Gastón Ávila, Lautaro Blanco, Pereira, Ojeda y Facundo Buonanotte) en el último semestre por más de 2.400 millones de pesos”.

Y continuaron: “Sin embargo, también se destacan una serie de desafíos financieros, incluyendo deudas de 60 millones de pesos en sueldos y primas del plantel profesional, juicios de 1 millón de dólares por parte de Fifa con Racing de Montevideo por el pase de Diego Zavala, de Deportivo Tachira, por Michael Covea; y de Unión de Santa Fe, por Damián Martínez”.

A esto, informaron, se suma la sentencia Fifa a pagar en marzo 2023 por contratación del año 2020 de Lucas Gamba (Huracán) y una deuda de 666.666 dólares con Talleres de Córdoba (por la transferencia de Juan Cruz Komar) de un total de 2 millones de dólares a vencer en 2023.

Además, se mencionó una deuda por más de 500 millones de pesos a ex jugadores, entrenadores, formadores y representantes.

“El estado de situación financiero general muestra una deuda corriente de 4.000 millones de pesos y un saldo disponible de 110 millones en caja y bancos al 20/12”, explicaron.

Y continuaron: “Se detectan 170 cheques por 711 millones emitidos del 1 al 19 de diciembre y 385 millones por pagos por cheques emitidos desde el 20 de diciembre al 31 de marzo y se han encontrado irregularidades en cobranzas realizadas o acuerdos de pago desde el 2020 a la fecha y a pagar en 2023. En noviembre de 2022 se han pagado 572 millones de pesos a entidades financieras”.

“Se ha encontrado con una gran cantidad de deudas impagables y otras de dudosa procedencia, además de adelanto de cobranzas, que ponen en riesgo la sustentabilidad del club”, afirmaron. Al mismo tiempo, aseguraron que, si se descubre que hubo algún tipo de ilícito de la Comisión Directiva anterior, como por ejemplo malversación de fondo, irán a la justicia.

“La gestión previa se centró en refinanciar deudas a tasas mayores, lo que genero prestamistas de último recurso a tasas de usura superiores al 30 por ciento en dólares. Además, se ha observado que las ventas de jugadores en los últimos años no se han traducido en mejoras deportivas ni inversiones en predio y estadio”, apuntaron.

Para describir la situación actual de la economía del Canalla y las posibles consecuencias, utilizaron el concepto de “agotamiento financiero”.

“El club para abrir tiene un gasto diario, sumado a eso hay que ponerle una mochila de 4000 millones de pesos. A eso hay que sumarle también proveedores que no han emitido facturas más o juicios posibles a futuro, por la feria judicial de enero”, explicaron.

La buena noticia pasa por el aumento en la venta de bonos, según informaron: “Subió un 40 por ciento respecto a la temporada anterior”.

Tema deuda Tevez

La deuda con el ex entrenador Carlos Tevez alcanza los 70 millones de pesos y hoy no sólo representa un problema económico para la institución sino la posibilidad de que Miguel Ángel Russo no pueda estar en el banco de suplentes en el partido del domingo ante Arsenal.

Desde la Comisión Directiva afirmaron: “Estamos en un periodo de renegociación con Tevez que debemos terminar rápidamente porque nos está complicando la habilitación de Miguel”. Es que el ex jugador de Boca continúa vinculado al club ya que no firmó la rescisión de contrato y eso hizo que en los dos primeros partidos disputados AFA autorice provisionalmente a Miguel Ángel Russo para que pueda salir al campo de juego. Esa situación debe resolverse en lo inmediato, y en ese sentido, Gonzalo Belloso, presidente del club de Arroyito, afirmó: “Las desvinculaciones en el fútbol argentino tienen que ser de mutuo acuerdo, y en este caso no fue. Ellos presentaron una planilla de lo que se les adeudaba, bastante alta. Es un gasto importante que hay que hacerlo. La gente de Tevez aceptó algunas condiciones nuestras y creo que dentro de lo malo es un buen arreglo para poder cerrar esa situación”.

La palabra de Belloso

“Queríamos mostrarle a los socios y a los hinchas la situación del club. Es importante saber las complicaciones que tiene el club, pero eso no quita que no hayamos podido armar un plantel competitivo, un técnico de jerarquía, soy optimista de que a pesar de que la situación es delicada nos vamos a poder sentar a negociar para que Central pueda cumplir y que en simultaneo tener un equipo competitivo en cancha”, afirmó luego de la exposición el actual presidente de Central, Gonzalo Belloso.

Ante la consulta de la dificultad de poder armar un plantel considerando los números de la deuda, Belloso destacó que “con un grupo de amigos hemos juntado un fondo para poder reforzar a este plantel”. Y adelantó que dentro de poco van a realizar un informe de las altas y las bajas del club, “para que se vean los gastos que fueron correctos”.