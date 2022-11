Como tenía que ser con la Feria de Colectividades: fin de semana con chances de lluvias y tormentas

Hubo ediciones que no, pero en varias fue cantado y esta no contradice el mito: el arranque de la Feria de las Colectividades es con inestabilidad. Para este viernes, el pronóstico oficial anuncia probabilidad de chaparrones durante la mañana, aunque no con aire fresco: la máxima estimada llega a los 30 grados. Los vientos soplarán del norte y el noroeste.

La estimación para el sábado es similar. Chance de agua, incluso con actividad eléctrica, hasta la tarde, esta vez con un descenso en el termómetro, que oscilará entre los 17 (por la tarde) y 23 grados. Los vientos, cambiantes: del noroeste, sur y este en ese orden.

El domingo no habrá cambio, y permanecerá el relativo fresco, también con precipitaciones y tormentas hasta la tarde. La mínima prevista es de 17 grados y la máxima, de 23.

El agua parece que se queda hasta la mañana del lunes, jornada para la que se anuncia una amplitud térmica que va de los 14 a 26 grados. El martes, ya con cielo despejado, vuelve el calor.

Lo que resta del día ↓

Los días que siguen ↓