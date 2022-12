¿Cómo sobrellevar las altas temperaturas? La alimentación e hidratación como aliados fundamentales

A días de que arranque el verano, las altas temperaturas le dieron inicio a la nueva estación de forma anticipada y desde el lunes pasado la mayor parte del país padece altas temperaturas.

En algunas ciudades la sensación térmica superó los 56 grados y por este motivo el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y roja para diversos lugares del país donde a partir de su confirmación hay ciertas recomendaciones a tener en cuenta.

Desde un comienzo se instó en la necesidad de utilizar ropa clara y delgada, no exponerse al sol entre las 10 y las 16 ni hacer ejercicio. Pero además de estos tips, también es importante la comida y la hidratación.

Desde hace días gran parte del país padece una extrema ola de calor. Foto: Daniel Vides – NA

NA conversó con Daniela Natale, nutricionista MN 7424, quién dio algunas recomendaciones sobre cómo sobrellevar la ola de calor con comidas ricas y frescas.

“Con estas temperaturas recomendamos comer muchas más frutas y verduras, aunque también durante el año. El calor hace que busquemos alternativas más frescas y por eso está bueno comer ensaladas, frutas después de las comidas, licuados”, explicó Natale.

Lo interesante que se destacó en la entrevista es que en esta época hay más variedad de frutas a un precio accesible y eso permite aprovechar su consumo. Ante esto Daniela resaltó: “Lo interesante es que cada una de ellas aporta vitaminas, minerales y nutrientes que son muy importantes para el cuerpo”.

Por la época hay más variedad de verduras y con ellas se pueden hacer variedad de ensaladas

Sumado a lo que aportan, el cuerpo al pedir su consumo por el calor hace que estemos más motivados por lo que la nutricionista remarcó que es necesario empezar ahora con la alimentación saludable para mantenerlo durante todo el año.

“Hay muchos colores y cada uno de ellos representa algo positivo al cuerpo, por eso está bueno que se mezclen y poder disfrutar de todas”, explicó Daniela quién también dio recomendaciones: “Si hay algo que no nos gusta tenemos que tratar de mezclarlo en alguna tarta o comida que nos permita adquirir sus beneficios. El calor permitió que haya un consumo más abundante de yogurt y eso está bueno porque se pueden mezclar con las frutas, frutas secas, granola o cereales”.

Cada fruta, por su color, aporta diversas vitaminas y minerales que son importantes para el cuerpo

Al ser consultada sobre cuánto es lo recomendable de adquirir dichos alimentos por día, Natale respondió: “Con las altas temperaturas se aconsejan entre tres y cuatro frutas y al menos dos porciones de verduras”.

Desde la llegada anticipada del calor muchas personas comenzaron a comer cosas frías para no prender el horno y por eso la nutricionista explicó que los alimentos calientes no generan nada negativo, solo aumentan la temperatura corporal, y por eso hace que se exija más lo fresco.

“Recomendamos que se organicen las comidas. Hay algunas que se pueden comer sacadas directamente de la heladera y eso está bueno porque eso agiliza la alimentación apta para este momento”, señaló.

Natale recomienda al menos un litro y medio de agua por día para recuperar lo perdido por la transpiración

Por último, y con relación a la hidratación Daniela manifestó que es más que importante su consumo durante la temporada de verano: “Ahora en el transcurso de la ola de calor es aún más sustancial sobre todo si estamos en lugares al aire libre o sin aire acondicionado”.

“Sostengo que es esencial tener al menos una botellita de medio litro en la cartera o mochila para hidratarse de forma constante y llenarla cada tanto. Pensemos que ahora transpiramos más, perdemos líquido y el cuerpo necesita recuperarlo”.

Aunque no hay con exactitud una cantidad sobre cuánto tomar, Natale recomendó que por día sea entre un litro, un litro y medio, como mínimo para hidratar el cuerpo: “No es solo agua, ahora la época permite que haya frutas o verduras que tengan ese potencial de hidratación y está bueno incorporarlo al hábito. No recomiendo gaseosas o jugos envasados”.