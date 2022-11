¿Cómo proteger a los pibes en los barrios? Pregunta renovada tras crímenes de Valentín y Eric

Valentín Solis tenía 14 años, iba a la secundaria Lola Mora en el corazón del Fonavi que se levanta en Rouillón y Seguí. Este jueves no tuvo clases, una versión dice que por falta de agua en el colegio.

Estaba junto a su amigo Eric Galliz, de 15, en Sanguinetti al 5600, a metros de la casa de su abuela cuando pasó una moto aparentemente con tres ocupantes y disparó sin pudor sobre los adolescentes. Ambos fallecieron.

El brutal ataque se cometió a ciento cincuenta metros del lugar donde el miércoles fueron baleados otros dos adolescentes que fueron alcanzados por los proyectiles dirigidos a un almacén del lugar.

Elisabeth, la madre de Valentín habló en diferentes medios periodísticos sobre el caso y sobre su hijo. Contó que el chico solo se dedicaba a estudiar, era un pibe aplicado en el colegio y no le gustaba faltar. Tenía 14 años y no estaba vinculado a ningún conflicto, refirió.

Mostró las carpetas del chico y se lamentó que lo mataron como a un animal. No sabe por qué dispararon contra su hijo y su amigo, con quién además era compañero de colegio, estaban sentados allí porque no hubo clases, contó. Se enteró del hecho y corrió al hospital Carrasco donde le dijeron que su hijo llegó sin vida.

En declaraciones a LT8 la mujer contó que “Ni a un animal le dan tantos tiros como a mi hijo, lo mataron sin piedad. Es mentira que fue por un ajuste de cuentas, por venta de drogas, mi hijo no vendía drogas. No estaba involucrada en drogas, no tenía adicciones, mi hijo no era un delincuente. Ninguno de los chicos muertos estaban involucrados en nada. Lo llevábamos al Hospital de Niños Vilela, porque Valentín tenía un problema en la pierna y no había podido ir a las prácticas de fútbol”.

Y agregó “vinieron y tiraron a matar, lo mataron como a un perro, Valentín no tenía nada que ver con la balacera anterior. Esto es un desastre. Todo el tiempo se escuchan balaceras en el barrio”.

La escuela Lola Mora está cerrada por luto, las instituciones del barrio están en alerta por la falta de espacios seguros para los pibes del barrio y la violencia que vive el lugar.

La otra balacera

Valentina L., de 15 años, y Santiago L., de 14, se encontraban el miércoles cerca de las 21 en bulevar Seguí al 5500, esquina Calchaquí cuando apareció una moto con dos ocupantes y disparó en dirección a un almacén que hay en el lugar. Otra versión hizo referencia a que disparan al entorno de alguien con el que tienen problemas, en este caso un familiar de la adolescente gravemente lesionada.

Los chicos quedaron en medio de las balas. La peor parte la llevó Valentina que fue herida en la zona del cuello, cráneo, hombro y fémur izquierdo y quedó internada en grave estado. Mientras que Santiago recibió lesiones en el tobillo.

En el lugar se recolectaron 12 vainas servidas. Un vecino del lugar los subió a su auto y los llevó al Heca.