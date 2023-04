Comienzan los torneos de divisiones inferiores e infantiles de fútbol femenino

Con un gran aumento de equipos en relación al último año, las más chiquitas salen a la cancha este sábado y domingo para comenzar a disputar los torneos oficiales que tendrán desde sub 8 hasta sub 16, pasando por sub 10, 12 y 14

Este fin de semana comienza una nueva temporada en las infantiles de fútbol femenino de la Asociación Rosarina de Fútbol. Las niñas saldrán a la cancha para comenzar a disputar los diferentes torneos correspondientes a las cinco categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Una apuesta de los clubes, muchos de ellos presentan varios equipos en una misma categoría, y la institución del fútbol rosarino para fomentar el fútbol femenino desde edades tempranas. Habrá partidos este sábado y el domingo y todos se disputarán en el predio del ex Batallón 121.

Cada división tiene un número distinto de equipos participantes, por esto las formas de competición fueron adaptadas a cada caso. Si bien en líneas generales todos los campeonatos siguen la misma lógica, hay pequeñas variantes.

En categoría de las más chiquitas son 5 equipos los que participan y el torneo será de carácter recreativo: no se contarán los puntos ni habrá tabla de posiciones. Los encuentros se desarrollarán mensualmente, con la posibilidad de inclusión de nuevos equipos a medida que transcurra la temporada. Los equipos se enfrentarán todos contra todos en una única zona.

En la siguiente categoría, la sub 10, si se contarán los puntos. Participarán 14 equipos, 8 más que la temporada pasada. Se jugará una primera fase, que será una vuelta todos contra todos y del puesto 1 al 7 clasificarán a la Copa de Oro donde jugarán 7 partidos y del 8 al 14 la Copa de Plata, también con 7 cruces. Los clubes que disputarán este torneo son Botafogo, Newell’s, Alianza, Morning, VGG, Unión Americana, Argentino, Tiro Suizo, Pablo VI, Central, Lamadrid y Social Lux, ambos con dos planteles.

23 equipos integrarán la sub 12, la que más creció. Según informó la Asociación, a finales del año pasado participaron 14 equipos. De la misma manera que las dos categorías más grandes el formato de disputa será de dos fases.

La primera está compuesta por dos zonas: A y B. La Zona A estará integrada por once (11) equipos y la Zona B por doce (12). El formato para ambos grupos será de todos contra todos, a una rueda (11 fechas). Finalizada esta etapa, los puntos obtenidos se trasladarán a la fase siguiente donde competirán en la Copa de Oro o Copa de Plata dependiendo su ubicación final en la primera fase.

Central Córdoba, Social Lux (A y B), Newell´s (A y B), Argentino, Botafogo Unión Americana (A y B), Lamadrid (A y B), Provincial, Alianza, Pablo VI (A y B), VGG, Tiro Suizo, Morning, CGR, Central, 14 de Junio, Teléfonos y Adiur competirán en la categoría sub 12.

Mismo formato tendrá la sub 14, que contará con 17 equipos, cinco más que el año pasado. Newell’s presenta dos equipos, Pablo VI, Argentino, Unión Americana, Alianza, Morning, VGG, San Telmo de Funes, Lamadrid, Central Córdoba, Social Lux, Central, Provincial, 14 de Junio, Fabrica de Armas y Teléfonos.

La división más grande de las Inferiores tendrá 18 elencos en competencia, cinco más que el año pasado. La modalidad de disputa también estará compuesta por dos fases pero en esta categoría se suma la Copa de Bronce. Las copas las pelearán VGG, Newell’s, Central, Central Córdoba, Social Lux, Pablo VI, Unión Americana, Alianza, Lamadir, Morning, Provincial, Adiur, Tiro Suizo, CGR, María Reina, Mitre y 14 de Junio.