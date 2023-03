Comenzó el paro de acopiadores por tiempo indeterminado debido a conflicto salarial

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) lleva adelante un paro nacional por tiempo indeterminado, debido a los desacuerdos en torno a las paritarias del sector.

La medida de fuerza inició este jueves, según se anunció a través de un comunicado, ya que agotadas las negociaciones “el gremio, de forma legítima, toma medidas de acción directa”.

“Paramos en todos los Acopios y Cooperativas del país, luego de tres meses y quince reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con dilaciones y ausencia de voluntad a nuestros justos reclamos por parte de la patronal Federación de Acopiadores y Coninagro”, señalaron los delegados.

En ese sentido, los trabajadores remarcaron que pidieron “la revisión oportunamente pautada de la paritaria, a fin de subsanar el grave deterioro que sufren los salarios de nuestros representados ante la continua y grave espiral inflacionaria que los ha destruido”.

“El ofrecimiento empresario pretende una mínima recomposición escalonada sobre la base de salarios fijados hace casi un año atrás y que equivale a cuatro bolsas de maíz, ofendiendo la dignidad de sus trabajadores y sus menguados ingresos”, agregaron.

Además, URGARA sostuvo que los empresarios “con total desaprensión, se niegan a fijar con pautas serias el Bono Extraordinario Anual que tendríamos que haber percibido en el mes de diciembre de 2022 ofreciendo sumas en cuotas a partir del mes de abril totalmente irrisorias y sin fundamento. No tienen excusas. Basta de ajustar con los trabajadores. No pedimos nada que no nos corresponda”.