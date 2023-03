Espectáculos

Récord histórico

Coldplay anunció la llegada a los cines de la película de sus históricos conciertos en River

Entre el 19 y el 23 de abril se proyectará en salas de todo el mundo el film "Music of the Spheres: Live at River Plate", material que retrata la histórica serie de diez conciertos que la banda protagonizó entre octubre y noviembre del año paso en el estadio porteño