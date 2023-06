Clara García: “Perotti nunca tuvo a la salud pública como una prioridad”

La diputada provincial Clara García cuestionó duramente al gobierno de Omar Perotti por las falencias a la hora de combatir la propagación del dengue durante los meses de verano y ahora, por no asegurar la atención pediátrica en el territorio provincial ante la circulación de virus respiratorios propios de la temporada invernal. Fue en el marco de una reunión que tuvo lugar en dependencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, que citó a la ministra de Salud, Sonia Martorano, para dar explicaciones sobre esos y otros temas de su cartera.

“La falta de compromiso de este gobierno con la salud pública es preocupante: comenzó con el mal manejo durante la pandemia, la baja ejecución presupuestaria desde el inicio, los hospitales abandonados, los centros de salud sin mantenimiento, etcétera. Fallaron con la prevención del dengue en el verano (Santa Fe acumuló 20 mil casos sobre 100 mil registrados en el país), y ahora que llega el invierno, se anticipan dificultades para hacer frente a la demanda de atención pediátrica por enfermedades respiratorias”, enumeró García tras la reunión.

“No deja de sorprender la falta de previsión, de organización y de escala para abordar demandas que son estacionales. Hoy nos encontramos con que hay menos camas, menos salas, y dificultad para contar con médicos pediatras y con los elementos de alta complejidad necesarios”, describió la legisladora.

“También sabemos –continuó- que el Iapos acumula gran cantidad de pedidos de medicamentos de alto costo sin cubrir, prótesis demoradas e intervenciones complejas sin autorizar; y que hay localidades del interior de la provincia que no cuentan con ambulancias porque no son reparadas. El gobernador (Omar) Perotti no tuvo a la salud pública como una prioridad, mucho menos ahora que está en campaña. Pero aunque a este gobierno le quedan apenas unos meses, le exigimos que resuelva estos serios problemas de gestión porque se trata de la salud de los santafesinos y santafesinas”, remató García.

“En Santa Fe tenemos el antecedente de gobiernos como los de Hermes Binner y Miguel Lifschitz, donde la salud pública tuvo planificación, inversión y sensibilidad social”, recordó la precandidata a diputada provincial por la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe), y añadió: “Ante el nuevo proceso electoral que se avecina, hace falta recuperar esa capacidad de gestión en salud. Contamos con los equipos que lograron que provincia se destacara a nivel nacional, y están preparados para asumir los nuevos desafíos”.