Cierra una de las plataformas cripto más tradicionales: qué pasa con los fondos de sus clientes

LocalBitcoins interrumpe este jueves 16 de febrero todas las operaciones de trading que sostuvo durante más de diez años. Se trata de uno de los más antiguos exchanges de criptomonedas del país, que desde mañana, los usuarios sólo podrán ingresar al sistema para retirar sus tokens almacenados.

La empresa fue una de las víctimas más recientes del “criptoinvierno” en el que cayeron las cotizaciones de Bitcoin, Ethereum y el resto de los activos cripto, un mal momento que también se vive entre las empresas tecnológicas.

La empresa funcionaba como un “exchange” P2P, es decir una plataforma de intercambio punta a punta en el que comprador y vendedor operan directamente, sin mediación de un tercero. Su base estaba en Finlandia y, cómo funcionaba de manera global, logró ser muy usada en Latinoamérica, principalmente en Venezuela, donde llegó a duplicar el uso que tenía en Europa.

Pero la caída en los precios de los principales tokens, conocida como “criptoinvierno”, trajo consigo además un menor interés de los usuarios y, al mismo tiempo, una pérdida de participación en el mercado por parte de la plataforma ante el avance de otros gigantes del rubro.

Los volúmenes operados en su plataforma venían cayendo desde su pico de 2017 cuando alcanzó su máximo de u$s 130 millones semanales. Desde entonces, este disminuyó hasta u$s 7 millones en 2023, un mínimo que no veía desde 2014, según datos recabados por Coin.dance.

El crecimiento local de gigantes globales como Binance, que adoptaron una estrategia mucho más agresiva en la región, se combinó además con los desafíos regulatorios para terminar de volver a la plataforma en una miniatura de lo que supo ser.

Luego del anuncio, la empresa realizó una publicación referida a sus usuarios en la que explicaba algunos de estos conceptos.

Hasta cuando se pueden retirar Bitcoins

Los clientes de LocalBitcoins solo podrán conectarse para retirar sus Bitcoins. Los servicios de intercambio y billetera dejarán de estar disponibles en ese momento.

El cierre de LocalBitcoins sigue a la tendencia de otras empresas similares, como LocalCryptos, que también cerró debido a la baja en los mercados de criptomonedas. Este anuncio marca el fin de una era para una de las plataformas de intercambio de Bitcoin más conocidas y antiguas del mercado.

Tras el anuncio, la empresa fijó un acelerado hasta la desactivación total de las operaciones e instó a sus usuarios a retirar sus tenencia en un plazo de 12 meses.

Calendario para el cese del servicios de Bitcoin:

-2023-02-09

Suspensión de nuevas inscripciones

-2023-02-16 Suspensión del comercio en LocalBitcoins Suspensión del uso de la billetera de LocalBitcoins (a excepción de retirar fondos)

-2023-02-17 en adelante