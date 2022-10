Chile entregó el primer documento a una persona no binaria

El Registro Civil de Chile entregó este viernes el primer documento de identidad a una persona no binaria, que no se identifica con el género masculino ni con el femenino, luego de un fallo favorable de la Corte de Apelaciones.

Shane Cienfuegos fue la persona no binaria que recibió el documento de identidad que tiene una x en el lugar donde se escribe el sexo.

“No es una victoria propia, es una victoria colectiva”, dijo a la prensa luego de recibir el documento.

“Hoy reflexiono, tras casi nueve años de demanda social, cultural y política. Pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal”, dijo Shane al recibir el documento.

“Es bonito y triste. Es bonito porque es una victoria colectiva, no es una victoria de Shane Cienfuegos (…) y estoy triste porque hay hartas personas trans y no binarias que hoy día no están para poder disfrutar”, dijo a The Clinic.

“Hoy, en mi carnet sale una X y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado”, agregó.

En noviembre del año pasado el Tribunal Civil había rechazado la solicitud de Cienfuegos, pero el caso fue rectificado por la Corte de Apelaciones, por lo que se transformó en la primera persona no binaria en recibir un documento de identidad en Chile y el tercer caso en el continente, según consigna radio Biobio.