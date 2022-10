Charly García exhibe por primera vez sus obras plásticas en Buenos Aires

Muy cerca de su cumpleaños número 71, este mismo mes, el icónico músico Charly García exhibe por primera vez dibujos, pinturas y objetos intervenidos de su autoría, dentro de una muestra colectiva que exhibirá la galería Popa en la feria arteBA, una de las más destacadas de Latinoamérica, que se hará desde este viernes y hasta el domingo junto al río, en el porteño predio de Costa Salguero.

Entre las obras, aparece el libro en el que Charly bocetó, discutió y garabateó la presentación de Líneas paralelas en el teatro Colón de Buenos Aires junto a Renata Schussheim, en 2013, quemado en un arranque de ira, luego apagado en un inodoro. Bandejas pintadas, collages, dibujos de trazo bruto sobre papel son algunas piezas que este fin de semana estarán a la venta en arteBA. No todas, “ese libro no se vende”, dijo Mecha Iñigo, la compañera de García, a los galeristas. El resto se ofertará en un rango que va de los 300 a los seis mil dólares.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, el galerista Marcelo Bosco contó cómo surgió la posibilidad de mostrar la faceta plástica del músico: “En una charla que tuvimos con Jojo y Mecha empezamos a mirar sus trabajos, desde siempre tuvo una visión, él mismo hizo la tapa del disco Random en 2017, es un tipo meticuloso con el arte y el diseño. Me contaba Mecha que en el planteo de las fechas del Colón él mismo le dibujaba a Renata como iría vestida la gente que participaría del show y cómo aparecería en el escenario. Hace una puesta en escena de sus cosas; el juego con las esvásticas a partir de Say no more, su trabajo del rojo y el negro, es una persona que se autoconstruye en su personaje, un artista”.

Bosco también anticipó que “toda esta suerte de derrame cerebral que Charly hace del arte sobre el papel” estará en la Feria. “Intervenciones de sus composiciones musicales, de imágenes de Helmut Newton, hojas chicas, dibujos de canciones de su nuevo disco, Estrellas al caer, un «self portrait» (autorretrato). Es muy divertido y descarnado, están también esos dibujos de trazo infantil y colores primarios en marcador sin pistas que remiten al arte bruto, el arte esquizofrénico que surge del inconsciente y acá se manifiesta rápidamente en el papel, en lápiz, un arte que es válido y sobre todo si viene de él”, concluyó.

García es tan sólo uno de los artistas rescatados este año por Marcelo Bosco y Jo Johannes (Bosco y Jojo) en el stand C27 del sector Utopía de la feria que abrirá sus puertas en avenida Costanera Rafael Obligado 1221. Los otros son Emmanuel Alfonso, Víctor Castillo, Mariano Cinat, Félix D’Eón, A. Lopatín junto a F. Larreta, Héctor Meana y Atilio Pernisco.

Juntos reúnen 60 trabajos. “Artistas hispanoamericanos que desde hace diez años viven en un exilio entre comillas. Partieron a Estados Unidos y hoy los estamos repatriando a través de sus obras. Súper reconocidos en ese exilio, aunque no tanto de este lado”, dijo Bosco en un diálogo contra reloj, mientras espera otra entrevista y aguarda la confirmación de la llegada de unos marcos y algunas piezas rezagadas para sumar al montaje que ya están realizando en el stand de arteBA. “Gente muy famosa allá, pedazo de artistas”, resumió.

Popa Galería de Arte, guiño a la histórica Fundación Proa que está prácticamente a la vuelta, frente al Riachuelo (Popa está en Lamadrid 882), “trabaja arte contemporáneo y relacional –explicó Bosco–. Es decir: con la obra, entre las obras y con el espectador, y además es una galería inclusiva para el público LGBTIQ+ que gesta arte desde La Boca desde antes de que ese barrio fuera declarado distrito de las artes y desde antes de que se hiciera marketing con la cuestión de género”.

Haciendo foco en Hispanoamérica abrieron un intercambio y crearon vínculos entre la comunidad latina que reside en Los Ángeles y en Nueva York con artistas locales que dialogaran con lo zonal con diversidad de soportes, edades y “conjugación de género”, indica.

Esto se verá en la obra expuesta en arteBa. Por un lado, las piezas de Alfonso, Castillo, Cinat, D’Eón, Lopatín-Larreta, Meana y Pernisco, en una mesa y protegidas por un vidrio las de Charly: “objetos intervenidos, algunos cuadritos enmarcados también, el libro que Mecha no deja vender -señala Bosco-, quemado y pegado con collages, poesías de Lautréamont, escritos de infancia, proverbios, dibujos que le sirvieron de base para ver cómo plantaba lo del Colón con Renata”.

Quienes quieran visitar arteBA pueden comprar entradas en https://www.arteba.org/entradas. La feria estará abierta el viernes, sábado y domingo próximos de 12 a 20.