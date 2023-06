Charla con especialistas en el Museo del Deporte: “De lo amateur a lo profesional”

En el Museo del Deporte habrá este viernes un conversatorio en el que se abordarán los aspectos legales y físicos de un deportista amateur en su paso al ámbito profesional.

El “Conversatorio deportivo: de lo amateur a lo profesional” se desarrollará a las 17.30 en al auditorio del museo de calle Ayacucho 4800 con entrada gratuita, aunque el cupo es limitado por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través de las redes del museo: @museodsf.

Los organizadores consignaron que la charla está apuntada a dirigentes, deportistas y personas interesadas en el proceso de formación deportiva en general.

Participarán como disertantes Patricio Vázquez, preparador físico deportivo; Valentín Ballario, abogado diplomado en Derecho deportivo; Franco Rossi, exjugador de rugby y Tomás Costa, exfutbolista profesional.

Patricio Vázquez, quien se desarrolló como preparador físico en disciplinas como rugby, automovilismo, fútbol y hockey, es además especialista en entrenamientos de fuerza explosiva, potencia y velocidad para deportistas en conjunto; Valentín Ballario es especialista en Management, agente de Fútbol FIFA, y actualmente desarrolla su actividad en Ballario-Bermúdez Sport Services.

Por su parte, Franco Rossi es exjugador de los Pumas, ex manager de equipos representativos de Argentina (Pumitas, Los Pampas XV – UAR), ex entrenador seleccionado U.R.R. mayores y juveniles, ex responsable de la Academia Plaza Jewell y actual entrenador de Atlético del Rosario, juveniles y plantel superior.

Tomás Costa se desempeñó como futbolista en distintos clubes de Argentina, Rumania, Chile, Perú, Portugal y Uruguay y es ex coordinador y secretario técnico del club Rosario Central.