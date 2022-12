Chano publicó un tweet que preocupó a sus fans en plena Nochebuena

El cantante, ex líder de Tan Biónica, usó la red social para expresar cómo se sentía y sus seguidores le mostraron su apoyo en el mismo espacio virtual

En vísperas de Nochebuena, cuando la mayoría de las personas tenían la cena servida, el cantante generó conmoción en Twitter con un posteo que preocupó a sus seguidores. El ex líder de Tan Biónica tuvo en su cuenta de Twitter una serie de mensajes pesimistas como: “Ya no me soporto y es Navidad”.

Apenas se conoció el posteo sus seguidores temieron por una recaída en su lucha contra la adicción a la cocaína. El tuit fue visto por casi un millón de personas y recibió respuestas de aliento por doquier, al mismo tiempo que el nombre del músico, como pasa habitualmente, se convirtió en tendencia en Twitter.

Ya no me soporto y es navidad — CHANO (@CHANOTB) December 25, 2022

Lo cierto es que poco después, ya más cerca de la medianoche, el tono de sus mensajes logró cambiar, aunque con una mención a la “soledad”, que también disparó una catarata de respuestas de acompañamiento y empatía pero ya con una cuota de alivio cuando el cantante expresó: “Feliz Navidad! Especialmente a quienes estén solos”.

Feliz navidad ! Especialmente a quienes estén solos — CHANO (@CHANOTB) December 25, 2022