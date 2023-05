Política

Intento de magnicidio

CFK acusó a las autoridades judiciales que investigan el atentado: “Me quieren presa o muerta”

"Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad"