Central visita a Platense con la obligación de ganar y esperar el duelo de Boca y la UAI

Este fin de semana puede haber campeón en el Campeonato YPF. Boca, el puntero, visita a UAI, el escolta, y si suma de a tres, se va a quedar con el tricampeonato. Central, tercero en la tabla, necesita ganar y que los de arriba pierdan puntos.

La penúltima jornada de actividad comienza este sábado con la visita de Central ante Platense. El partido se disputará en el estadio 12 de Agosto desde las 13 y se podrá ver por DeporTV.

Las Guerreras llegan a este cruce tras empatar sin goles ante Gimnasia de La Plata en el Gigante de Arroyito, y para seguir ilusionadas con coronar la gran campaña con un título, deberán sumar de a tres ante el Calamar y esperar que Boca y UAI repartan puntos.

El once inicial aún no fue confirmado por Damián “Chirola” Ledesma, pero no va a variar de las que vienen siendo titulares en el actual torneo. La única variante será obligada, ya que la defensora Valentina Mana llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. El elenco auriazul suma 40 unidades, producto de 12 triunfos, 4 empates y tan sólo una derrota, justamente ante las punteras.

Contra el Calamar necesita un triunfo y esperar lo que suceda el lunes, con el partido entre Boca y UAI. Si bien conseguir el título parece difícil, no es imposible.

A las 13 y sin TV, Racing será local en el predio Tita Mattiussi ante Excursionistas. A las 15, River recibirá a Estudiantes de Buenos Aires en el River Camp y con transmisión de la TV Pública.

El plato fuerte de la fecha es la final entre las Gladiadoras y las Guerreras de Villa Lynch, el lunes a las 15 en el estadio de UAI. Boca lidera la tabla con 45 unidades y el Furgón lo sigue con 42. De ganar, el equipo de Florencia Quiñones se quedará con el primer título del año. Desde el club local anunciaron que no habrá presencia de hinchas visitantes.

El mismo día, El Porvenir jugará ante Lanús a las 15, y en el mismo horario, Banfield será local ante SAT.

La fecha se completa con los siguientes partidos: el domingo a las 11, Belgrano vs Ferro; a las 19.50, Gimnasia LP vs San Lorenzo, el martes a las 15, Huracán vs Estudiantes LP y Defensores de Belgrano vs Independiente.