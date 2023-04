Central visita a Estudiantes en La Plata con el objetivo de extender el invicto y seguir arriba

Central visita a Estudiantes por la séptima fecha del Campeonato YPF este domingo desde las 13 y en City Bell. Las Guerreras buscarán seguir sumando unidades para continuar en lo más alto de la tabla y extender el invicto. El partido será arbitrado por Mariela Martino, y no será transmitido por los medios públicos.

El equipo de Damián “Chirola” Ledesma llega a este cruce tras derrotar a Estudiantes de Buenos Aires por 2-1 en el Gigante de Arroyito, en la previa del parate por fecha Fifa, que tuvo a las jugadoras Vanina Correa y Érica Lonigro disputando los dos amistosos que la selección argentina de Germán Portanova jugó ante Venezuela en Córdoba y La Rioja.

Las Guerreras suman 14 unidades en lo que va del Campeonato YPF producto de cuatro triunfos y dos empates y buscarán ante el Pincha un triunfo que les permita llegar a lo más alto de la tabla, al menos hasta que juegue UAI Urquiza, líder con 16 unidades, ante Belgrano. Los otros inmediatos perseguidores del elenco de Villa Lynch que pueden momentáneamente liderar la tabla además del Canalla, son San Lorenzo (14) que juega ante Estudiantes de Buenos Aires el martes y Boca (14) que visitará a El Porvenir el hoy a las 15 y con nueva DT (Ver Aparte).

Las platenses, en tanto, tiene 8 puntos producto de 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas y cuenta con dos rosarinas entre sus filas, Luciana Bacci y Estefanía Piazza, ex Central, viene de caer 2-1 ante Excursionistas.

Historial

En lo que va del semiprofesionalismo, las Canallas se midieron en cuatro oportunidades con las Pincha. El historial indica que un partido fue triunfo, hubo dos empates y una derrota. El último cruce fue el 11 de septiembre de 2022 por la fecha 19 y terminó en victoria para Estudiantes tras un gol en contra de Virginia Coronel. De los cuatro partidos disputados, tres se jugaron en City Bell.

Arranca la Reserva

El combinado sub 19 de Central comenzará este domingo a disputar su torneo. También lo hará la sub 16 y la sub 14. Será de visitante ante UAI Urquiza. El primer turno lo disputarán las más jóvenes desde las 10. A las 11.30 jugará la sub 16 y la Reserva lo hará a las 13.30.

Boca estrena DT

Florencia Quiñones, ex futbolista histórica de Boca, firmó el contrato que la une a la institución de la Ribera como nueva entrenadora del equipo en reemplazo de Jorge Martínez, quien la semana pasada fue apartado de su cargo luego de haber sido denunciado de abuso sexual por Florencia Marco, jefa de prensa del equipo. El debut en el banco será este domingo desde las 15 visitando a El Porvenir.

La ex defensora, quien marcó el primer gol en la era profesional de Las Gladiadoras (frente a River) y jugó en la Selección Argentina, ocupará el lugar de Martínez en lo que será su primera experiencia como entrenadora principal.

Quiñones, de 36 años y que se retiró como jugadora en Boca en 2021, estaba trabajando en las categorías juveniles del seleccionado argentino con los equipos Sub-15 y Sub-17 junto a Christian Meloni, también ex entrenador de Boca.

La ex futbolista, que también pasó por San Lorenzo y el Barcelona, de España, en su carrera fue campeona con el elenco Xeneize en tres ocasiones del torneo local.

Ahora asumirá como directora técnica en el equipo que salió campeón en el certamen pasado, que llegó a la final de la Copa Libertadores 2022 y que en el torneo 2023 marcha cuarto con 14 puntos, al igual que Rosario Central y San Lorenzo, a solo dos unidades del líder UAI Urquiza.