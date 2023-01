Central superó 1-0 a Argentinos en el Gigante y arrancó de la mejor manera la temporada

Miguel Ángel Russo dijo en la pretemporada que “Central es ganar” y así fue en su debut. Con altibajos pero con gran corazón, su equipo se quedó con un triunfazo 1-0 ante Argentinos gracias al gol de Jhonatan Candia. Fue efectivo y tuvo en-jundia para disimular el tiempo de trabajo lógico que le falta, ya que en varios pasajes la pasó mal ante un rival que hace un par de años que viene jugando con el mismo entrenador.

⚽️📹 ¡Así fue el gol Canalla! Cabezazo cruzado al ángulo para el primer gol de #RosarioCentral en el añopic.twitter.com/uyDrPLHVzX — Rosario Central (@RosarioCentral) January 27, 2023

Después de 95 días, los hinchas tuvieron un merecido premio y vivieron con euforia la primera presentación de un equipo nuevo Canalla, en el cual jugaron cuatro de los seis refuerzos que llegaron para esta temporada. Línea de tres con Komar, Mallo y Quintana, con los laterales bien adelantados (especialmente por el lado izquierdo). Y en el medio Mac Allister como único cinco, Ortíz de interno por derecha y Malcorra por la izquierda. Arriba Candia junto al juvenil Oviedo. Así fue la escenografía del equipo de Russo para arrancar el primer partido del campeonato.

Luego de que transcurrieran los primeros minutos la visita se sintió más cómodo con el trámite del partido. Es que si bien el Canalla presionaba con sus dos delanteros, a fuerza de toque el rival sorteaba esa primera línea y también con buenas triangulaciones llevó peligro al arco de Servio, en especial por el lado derecho de su ataque. Esto sucedió porque el Bicho ubicó siempre un hombre entre Alan Rodríguez y Quintana, quien estuvo en varios pasajes en pro-blemas con la velocidad de Nuss y de una jugada por ese sector casi nace el primero, pero Servio lo evitó.

Pero cuando el equipo de Milito mejor se sentía llegó el primer grito de gol del Gigante en este 2023: el Coyote Rodríguez fue a trabar con Torrén, le ganó y sin apurarse asistió de manera exquisita a Candia, quien de cabeza la cruzó al palo derecho de Lanzillotta.

Los minutos fueron pasando, la visita ya no aprovechaba tanto la espalda del marcador de punta paraguayo y el partido comenzó a no tener dueño. ¿Y Central? Aguerrido, dio batalla, pero no pudo volver a hilvanar una jugada clara en ataque. Y a poco para terminar la primera parte, Russo mandó a la cancha a Bianchi en lugar de Candia, quien evidenció una molestia.

Antes del descanso la visita aprovechó otra mala cobertura del sector izquierdo defensivo canalla y marcó, pero el juez asistido por el VAR (Pablo Dóvalo) invalidó el tanto de manera justa por posición una fina posición adelantada. Cen-tral la pasó mal, no hizo un buen primer tiempo pero se fue al ves-tuario en ventaja por haber marcado en la única que generó.

Ya en el complemento, Russo tomó nota de lo sucedido y retrasó a los laterales, dejando atrás la línea de tres para defender con cinco. La primera jugada de riesgo llegó pronto, a los 4 minutos, cuando Ortíz remató desde afuera y exigió una buena respuesta de Lanzillotta.

Cuando el reloj marcó los primeros diez, Oviedo salió extenuado y Martínez Dupuy tuvo luz verde para jugar después de haber dejado atrás una lesión que lo marginó du-rante casi un año. Y tuvo una chance inmejorable para marcar, pero no alcanzó a definir con comodidad. A la vuelta de esa jugada, Servio evitó el empate y el partido creció en emotividad; y otra vez Servio respondió bien en un tiro desde lejos. Central no hacía pie y la visita inclinó la cancha.

Pero el Canalla emparejó las acciones y con el overol como bandera redujo el dominio rival. Hasta pudo marcar de contra otra vez a través de Dupuy. Pero el juego volvió a hacerse frenético y otra vez apareció Servio para impedir la igualdad de los de La Paternal.

A poco para el final apareció otra vez el VAR, pero esta vez para anular, con acierto, un gol de Malcorra. Y en la jugada siguiente se terminó de erigir como figura el número 23 que le sacó un cabezazo que tenía destino de igualdad a Verón.

Central ganó y eso es lo más importante. En cuanto al juego, quedaron muchas cosas de tarea para el cuerpo técnico, pero sin dudas el alegrón que le dieron a los hinchas en el regreso del fútbol fue lo más importante del debut. Russo inició su quinta etapa con una victoria, con el mismo pie derecho que comenzó su estadía en 2002 y en 2009.