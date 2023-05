Central se hizo fuerte en defensa y se trajo un punto en su excursión a Liniers

Sumó. El diezmado equipo de Miguel Ángel Russo se trajo un punto tras el 0-0 con Vélez. Con una buena tarea defensiva y con una muy discreta de mitad de cancha hacia adelante Central cosechó en su excursión al Amalfitani. No pasó zozobras, pero tampoco se las hizo pasar a su rival. Lo que más extrañó fue la ausencia de Véliz y en varios momentos también la falta del doble cinco titular.

Para el juego en el Amalfitani, Russo volvió a jugar con tres centrales. En la última salida del Gigante el DT había puesto un sistema con cuatro defensores, en ese juego el Canalla cayó ante Talleres en Córdoba y sin dudas esa fue una de las razones del cambio. Es que en la noche del lunes el entrenador volvió a elegir a Komar como acompañante de Mallo y de Quintana, como lo había hecho en las tres visitas anteriores al ir al Kempes (2-0 ante Huracán, 0-0 frente a Newell’s y 2-2 en Tucumán). Con cinco en el fondo a la hora de defender y con los marcadores de punta en la mitad de la cancha cuando miraba el arco de enfrente. Así, con esta postura el Canalla comenzó el partido ante el Vélez de Gareca.

En la primera parte del partido la historia no tuvo un dueño exclusivo. Lo mejor del equipo de Russo lo mostraba cuando Malcorra (el más inteligente de todos) y Campaz se asociaban y lo peor sucedía cuando el local intentaba y el Canalla lucía como un equipo largo. Sin claras chances en los arcos, la paciencia y la idea de asociarse permanentemente entre los volantes fue una de las virtudes que mostró Central en la primera media hora de disputa.

El último tramo de los 45 minutos iniciales fueron bastante chatos, ya que los dos intentaban pero siempre chocaban con la tarea defensiva del otro que se imponía por encima de cualquier otra situación de juego. El cero en los arcos con el cual terminó el primer tiempo le dieron justicia a lo sucedido en la previa del pitazo parcial del juez Zunino.

Tras la reanudación de las acciones, el local se paró más adelante para ir en busca de la apertura del marcador. Eso fue posible porque en los primeros minutos se impuso en el duelo de la mitad de la cancha. La pelota a Central le duraba poco y cuando intentaba generar algo Candia, con sus malas decisiones, se encargaba de que todo quedara en un intento sin concreción. Tras el cuarto de hora llegaron las más clara, pero Gómez se la sacó a Malcorra y Pratto cabeceó desviado. La incógnita allá por los 20 minutos era si esas situaciones encendían el partido o si simplemente quedaban como un oasis.

Minutos más tarde Russo movió el banco: O’Connor y Bianchi ingresaron en lugar de un extenuado Mac Allister y de un inexpresivo Candia, respectivamente. Fue muy flojo lo del uruguayo tal es así que con su rendimiento expuso que el técnico se equivocó en elegirlo como el reemplazante de Véliz. Para los últimos 15 el que ingresó fue Giaccone y para eso dejó la cancha Campaz buscando así ser más punzante por la izquierda.

En la última parte las cosas no se modificaron, más allá de la expulsión de Martínez. Las acciones de Malcorra y de Pratto fueron un oasis nomás. El reparto de unidades fue lo que mejor le calzó al juego, Central hizo las cosas bien de mitad de cancha hacia atrás pero en ofensiva sólo contó con el número 10, el cual estuvo muy solo porque sus compañías no tuvieron una buena noche. El punto sirve para seguir sumando y si bien no pudo ganar sumó en una cancha que siempre le es esquiva.

