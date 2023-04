Central regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el duelo del domingo ante Boca

Central comienza esta tarde la semana de entrenamiento. El equipo de Miguel Ángel Russo inicia los días de trabajos que desembocarán en el juego ante el Boca del próximo domingo, a partir de las 15:30. El primer ensayo tendrá lugar este miércoles en horario vespertino en el predio de Arroyo Seco. Sin dudas el gran interrogante de la corta semana pasará por saber si Ignacio Malcorra podrá estar o no a disposición del entrenador para el compromiso ante el Xeneize.

El volante ofensivo canalla sufrió el último lunes un traumatismo en la cadera. Dicha contusión le prohibió seguir en cancha y fue reemplazo en el juego ante Atlético Tucumán. Según lo que le confiaron a El Ciudadano, Malcorra ha evolucionado de su dolencia y no hay que descartar que le hagan algún estudio por imágenes para descartar alguna lesión.

Por otra parte, otra de las cuestiones a dilucidar pasa por saber si el entrenador citará o no a Gaspar Servio para que ocupe un lugar en el banco de relevos. El arquero no fue convocado para viajar a Tucumán producto de que el viernes le manifestó al DT de que no lo tenga en cuenta ya que iba a quedar libre por una deuda. Sin embargo, el club le abonó la totalidad de lo adeudado por la anterior dirigencia ese mismo día a última hora. Pero como ya el propio jugador le había comunicado a Russo que no viajaba, su lugar lo ocupó el juvenil Valentino Quintero.

La semana de trabajo continuará el jueves y viernes en horario matutino, mientras que el sábado se juntarán en el predio para almorzar y tras un breve descanso se llevará a cabo el último trabajo previo al duelo del domingo. Una vez finalizada la práctica los convocados por el entrenador quedarán concentrados en el hotel que el club tiene en Arroyo Seco.