Central recibe a Platense en el Gigante con la misión de regresar a la victoria

A Central le quedan siete partidos para sumar la mayor cantidad de puntos. Y también para que Carlos Tevez comience a pensar en el plantel de cara al próximo año, claro está que siempre y cuando sigue siendo el DT canalla. Porque el viernes se confirmó que las elecciones truncadas del 30 de octubre serán el 18 de diciembre y eso seguramente influirá en el Apache para su futuro.

El elenco auriazul ha tenido buenos partidos, regulares partidos y malos partidos. La campaña está lejos de ser buena y el objetivo de la Sudamericana está muy lejos. De todas maneras hay que seguir acumulando unidades para no tomarse la cabeza con los promedios del próximo año.

Central hace tres partidos que no gana, pero también dos que no pierde. Y ahora le toca Platense en el Gigante. El Calamar cuenta con un lindo colchón de puntos, pero no debe relajarse. Sabe que un par de derrotas lo pone otra vez la cuerda de la permanencia. Debido a eso es muy factible que llegue al Gigante con la ambición, de al menos, rescatar un empate.

Tevez, fiel a su costumbre, no dio indicios del equipo. Sin embargo no cambiaría demasiado con respecto al once titular que jugó en Paraná.

El Canalla debe ganar ante su gente para darle más alivio. El acto electoral se trasladó a diciembre, pero igualmente el hincha buscará hacerse sentir. Una victoria descomprimiría aún más el panorama. Una derrota podría recrudecer el enojo. Por eso Central tiene que ser inteligente y no entrar en el juego del Calamar.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez o Damián Martínez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco o Joan Mazzaco; Juan Cerrudo, Kevin Ortiz, Mateo Tanlongo e Ignacio Malcorra; Facundo Buonanotte; y Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez.

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ayrton Costa, Haibrany Ruiz Díaz y Juan Infante; Iván Gómez, Ramiro González, Carlos Villalba y Vicente Taborda; Jorge Benítez e Ignacio Schor. DT: Omar De Felippe.

Arbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Rosario Central.

Hora de inicio: 15:30.

TV: ESPN Premium.