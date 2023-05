Central debutará el próximo miércoles ante Central Norte en San Nicolás

Día y escenario confirmados, al igual que el rival. Ahora falta definir la hora. Central hará su estreno en la Copa Argentina 2023 el próximo miércoles ante Central Norte de Salta en el estadio Único de San Nicolás. Así lo confirmó la organización del evento tras largas negociaciones con la CD canalla, a la que tampoco le informaron cuantas entradas le darán.

En ese estadio el Canalla ya jugó un partido por Copa Argentina. Lo hizo en la edición 2020, que debido a la pandemia se jugó en 2021. En aquella oportunidad Central mordió el polvo ante Boca Unidos de Corrientes por lo 32avos de final. Fue el 20 de enero de 2021 y el equipo que por entonces dirigía Kily González cayó por 3-0 ante los correntinos.

⚽ [PARTIDO CONFIRMADO] ⚽@RosarioCentral 🆚 @CACNoficial 🥇 32avos de Final

🗓️ Miércoles 24/5

⌚ A definir

🏟️ Único de San Nicolás #CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 16, 2023

“Arranca el camino en la Copa Argentina. Rosario Central enfrentará a Central Norte de Salta el miércoles 24 de mayo en el estadio San Nicolás, con horario a definir, por la primera fase de este certamen”, publicó el martes por la noche el club de Arroyito a través de sus distintas redes sociales. La noticia se hizo desear, pero finalmente llegó. De esta manera el hincha auriazul tendrá tiempo de sobra para organizar el viaje a la ciudad bonaerense.

¿Por qué tanto problema? Lo de siempre: seguridad. Lo cierto es que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) no quería saber nada con recibir al público auriazul en la Provincia de Buenos Aires. Pero superada esa traba inicial el que puso el grito en el cielo fue TyC Sports, dueña de los derechos televisivos del certamen, argumentando que no tenía un horario disponible debido al Mundial Sub 20 que se celebrará en el país desde este sábado. Ese miércoles 24 están programados cuatro encuentros: dos a las 15 (Senegal vs. Israel e Italia vs. Nigeria) y otros dos a las 18 (Japón vs. Colombia y Brasil vs. República Domincana). Por lo cual un horario tentativo para del debut canalla podría ser el de las 21.

😀 ¡Arranca el camino en la Copa Argentina! 📅 #RosarioCentral enfrentará a Central Norte de Salta el miércoles 24 de mayo en el estadio San Nicolás, con horario a definir, por la primera fase de este certamen.#VamosCanalla 💪🇺🇦 pic.twitter.com/tMkRYkK0Ce — Rosario Central (@RosarioCentral) May 17, 2023

Lo único certero es que el equipo de Miguel Ángel Russo deberá afrontar varios compromisos en pocos días: este viernes será local con Defensa y Justicia a las 19, el miércoles debutará en la Copa Argentina ante el elenco salteño que actualmente milita en el Federal A y el lunes 29 se medirá con Banfield, desde las 19, en el Florencio Sola, nuevamente por la Liga Profesional.