Central debuta en Arroyito con Argentinos Juniors y Newell’s visita a Platense en Vicente López

Antes del inicio del Mundial, la Liga Profesional determinó la temporada 2023. Y hoy se sorteó la Liga Profesional. Tras muchos problemas para explicar el mecanismo de las bolillas y la ubicación de los equipos, motivo que dio risas a todos los dirigentes presentes.

Lo cierto es que tanto Central como Newell’s ya conocen sus rivales para el debut. El Canalla enfrentará en Arroyito a Argentinos Juniors y la Lepra, en tanto, visitará a Platense en lo que será el primer partido de Gabriel Heinze como DT rojinegro.

La primera fecha compelta es la siguiente: Central Córdoba (SG) vs River, Racing vs. Belgrano, Estudiantes vs. Tigre, San Lorenzo vs. Arsenal, Colón vs. Lanús, Barracas Central vs. Godoy Cruz, Banfield vs. Unión, Defensa y Justicia vs. Huracán, Vélez vs. Gimnasia, Talleres vs. Independiente, Boca vs. A. Tucumán En tanto, Sarmiento debutará con el ganador del reducido de la Primera Nacional, certamen que está en instancia de semifinales.

El Comité Ejecutivo decidió “repetir el formato del torneo”, aunque en esta ocasión se jugará en forma inversa: primero se celebrará el torneo de la LPF y luego la denominada Copa de la Liga.

La salvedad y la diferencia es que habrá tres descensos: dos de ellos por promedio y el restante por tabla general, con el propósito de que haya reducción gradual de equipos en Primera y a fines de 2028 sean 22 los elencos participantes en la elite del fútbol local. Para la temporada 2024, en cambio, serán dos los descensos por tabla general y el restante, por promedio.

El campeonato del año entrante se iniciará el fin de semana del 27 de enero y terminará el 5 de agosto, aproximadamente. En tanto, la Copa de la Liga se iniciará en la semana del 20 de agosto; los play offs se disputarán el 3 y 10 de diciembre, mientras que la final se llevará a cabo el 16 de diciembre.

El cierre de la temporada se producirá el sábado 23 de diciembre de 2023, con la realización del llamado Trofeo de Campeones, que enfrentará a los dos ganadores de ambos certámenes. En caso de necesitarse un encuentro desempate previo, en tanto, se celebrará el miércoles 20

A lo largo de la temporada habrá dos clásicos para los equipos, en los que la condición de local en el certamen se invertirá en la Copa.