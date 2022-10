Central campeón, el gigante que vuelve de la mano de la experiencia

Central, este Central, es un conjunto de referentes, de experimentados, de gente apegada a los colores, es un plantel que supo convertirse en un grupo de amigos y un grupo que supo transformarse en un equipo.

En el medio, una pandemia, una frustración con forma de cuadrangular final y el sueño repetido de querer comenzar el camino para devolver al Canalla al lugar que pertenece en el mapa del básquet rosarino. De insistir y persistir se trata si el camino es el indicado.

Y hay un final feliz, con delirio en el Cruce Alberdi, donde la irrefutable lógica hizo otra vez de las suyas para que gane el mejor y para que el premio mayor se lo lleve el equipo que triunfó en 28 de 29 partidos en la temporada, 21 seguidos desde aquel 74-75 en la última bola frente a San Telmo en la fecha 8 de la primera fase. El funense es el único equipo que (al menos por ahora) puede decir que le ganó al campeón. Sí, al campeón de la B y primer ascendido a la Primera A.

Un rato antes de ese delirio hubo un partido, que se firmó con un contundente 85 a 60 en un viaje con despegue placentero (aplanador López y punzante Gandoy) y aterrizaje con aplausos, pero que no estuvo exento de turbulencias cuando la zona de Ben Hur dio resultado y secó al Canalla en el segundo parcial.

La dirección técnica no es lugar para aquel que no esté dispuesto a dejar la piel en lo que hace y tal vez por eso la tabla de Nico Funes vivió un nuevo capítulo de su historia de encontronazos con el parqué. No era momento de darle lugar a los fantasmas, no había espacio para regalar ningún match point de los tantos que tenía Central. Era hoy. Sí era hoy. Y no iban a dejar dudas.

Volvió Belluomini a guiar con la mesura que le fueron regalando los años, Galán se puso la cinta de capitán para correr la contra, Gandoy lastimó con mano certera y Hugo López fue el gol. Fue quiebre con el 12 a 2 de arranque de tercer cuarto y los 5 minutos sin goles de cancha de Ben Hur, que ya no pudo hacer nada por el partido más que atestiguar la nueva victoria auriazul y el título.

El “dale campeón” bajó desde las tribunas del Cruce, el humo azul y amarillo ni siquiera esperó a que el reloj se gaste y en el banco los abrazos, saltos, gritos se mezclaron con la mirada fija en ninguna parte de Nico Funes, contemplando cómo lo deseado se concretaba, cómo lo anhelado llegaba, y por sus ojos alegremente melancólicos pasaba la película del ascenso.

Mucho más literal fue lo que llegó, con la invasión de pibes, pibas y grandes que estuvieron alentando todo el partido, con la cerveza como protagonista principal en el Cruce y algún champán dando vueltas. De la liturgia del campeón se cumplió con el corte de redes a cargo de Badía y Galán, y al repertorio para vocalizar lo copó el cancionero futbolero con dedicatoria al clásico rival y punto alto en la entonación de la marcha canalla.

En un 2022 que le devolvió la meritocracia del torneo largo a las competencias locales para definir campeón y ascenso, Central se apoyó en sus experimentados para dominar de punta a punta e inició el camino. Un gigante está volviendo.

SÍNTESIS

CENTRAL 85: Fernando Belluomini 8, Ezequiel Galán 11, Facundo Gandoy 16, Hugo López 21, Emiliano Apodaca 4 (fi), Thomas Watson 0, Emiliano Santone 7, Nahuel Carminatti 3, Axel Badía 9, Pedro Ludolini 3, Ignacio Arcari 0, Mauro Aparicio 3. DT: Nicolás Funes.

BEN HUR 60: Luciano Micheli 1, Laureano Boncompain 10, Yamil Armellini 14, Guillermo Isaia 10, Manuel Martín 11 (fi), Juan I. Bazán 0, Matías Gallina 5, Emiliano Cabral 4, Nicolás Bría 2, Tomás Aguilera 3, Martín Soto 0. DT: Martín Sánchez.

ESTADIO: Cruce Alberdi

ÁRBITROS: Bissolatti y Blanco

PARCIALES: 25/15, 39/33 y 60/45

Todo el ascenso

La Primera A local tendrá este viernes la continuidad de la zona de Reclasificación con Libertad ante Puerto San Martín, Sportivo Federal frente a Alumni de Casilda y Talleres de Villa Gobernador Gálvez con Universitario, mientras que la programación de la zona Campeonato pasó al lunes.

En la Primera B la zona de privilegio tendrá el viernes a Newell’s ante Provincial B y el grupo de Reclasificación a Timbuense frente a Unión Sionista, Gimnasia B ante Paganini Alumni.

En la noche del jueves, Atlético Fisherton superó a Tiro Suizo por 62 a 54 como visitante.

Y por el grupo de Reclasificación Maciel doblegó a Náutico B por 82 a 78 y Red Star de San Lorenzo le ganó como visitante a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 68 a 65.

SÍNTESIS

PAGANINI 65: González 17, Ballesteros 0, Fernández 4, L. Pizzonia 17, Gómez 9, Valentini 0, Pedemonte 0, Ruiz 12, Maraventano 0, F. Pizzonia 6. DT: P. Pizzonia.

RED STAR 68: Franke 5, Artola 2, Langone 13, Olmedo 0, Libutti 0, Rodríguez 4, Montenegro 7, Benet 14, A. Gavinelli 23. DT: F. Rodríguez.

ESTADIO: Paganini

ÁRBITROS: Pérez y Bosio

PARCIALES: 15/20, 34/40 y 45/52

SÍNTESIS

TIRO SUIZO 54: Bisiach 15, Varela 5, G. Micheletti 0, Donelli 13, Talotti 14, M. Obregón 0, Bonino 0, Di Giovanni 0, Gentile 0, A. Obregón 2, M. Micheletti 5. DT: Leandro Noguerol.

FISHERTON 62: Onetto 5, F. Falcone 8, Sebben 12, González 2, Valotto 11, Alarcón 9, R. Falcone 15, Chapero 0, López 0. DT: Jonatan Cuesta.

ESTADIO: Tiro Suizo

ÁRBITROS: Celi y Betoldi

PARCIALES: 18/14, 27/23, 36/44