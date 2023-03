Cele Fierro: “No hay alternativa para salir de la crisis si no es la izquierda”

Este viernes 31 de marzo en el bar El Cairo el MST en Frente de Izquierda Unidad hizo la presentación oficial de la precandidatura de Jimena Sosa a gobernadora en la provincia de Santa Fe. En el lanzamiento estuvo acompañada por Cele Fierro, precandidata a presidenta, que viene de realizar una recorrida en todo el país.

Cele Fierro en diálogo con los medios expresó: “Si hay 18 millones de pobres y la mitad de las infancias en la pobreza es por el rumbo de ajuste que lleva el Frente de Todos junto al FMI. Y Juntos por el Cambio y Milei proponen poner quinta a fondo con ese rumbo. Por eso, no hay alternativa para salir de la crisis si no es por izquierda, enfrentando al Fondo y no pagando la estafa de la deuda, a los ricos y las corporaciones de este país, que a costa nuestra llenan sus bolsillos”

“Uno de los ejes de nuestra propuesta es debatir el modelo de izquierda que hace falta para revertir los problemas estructurales del país y terminar de una vez por toda con la vieja política. Hace falta ampliar el Frente de Izquierda Unidad para hacerle frente a la derecha negacionistas y a los falsos progresismos que se quedan a medio camino. Creemos que el Frente de Izquierda Unidad tiene que abrirle las puertas a todas y todos los desencantados con el peronismo, pero no de una forma testimonial, sino siendo parte activa del debate y la construcción de una herramienta política de izquierda radical que tenga su principal objetivo un gobierno de las y los trabajadores con políticas de defensa de nuestros bienes comunes, de soberanía nacional y anticapitalista”, añadió la precandidata del MST.

Por su parte, Jimena Sosa afirmó: “El gobierno de Perotti ha demostrado que no estuvo a la altura de las circunstancias, gobernó para sus amigos ricos los recientes datos de los índices de pobreza en el gran Santa Fe son cercanos al 40% y en Rosario al 34%, en una provincia tan rica son datos escandalosos. Y del otro lado, no hay una alternativa, el Partido Socialista de Clara García junto al intendente Javkin se aliaron con el macrismo por votos, no hay proyecto en eso. Y Ciudad Futura aliada al peronismo, rompe con su principio de ser una fuerza alejada de la vieja política, todo por los cargos”.

“Nosotros consideramos que el camino es otro. Le planteamos a las y los que se van desilusionando del gobierno nacional y los falsos progresismos como Ciudad Futura o Del Frade, que la izquierda es la única fuerza política en la provincia que plantea dar vuelta todo, terminar con los privilegios de la vieja política y sus negociados. Mi precandidatura a la gobernación está al servicio de discutir todo: narcotráfico, Hidrovía, agronegocio, educación, salud y condiciones laborales de los trabajadores. Qué hacer y la política que necesitamos para salir de la crisis, la tenemos que discutir nosotros. Todos los demás fracasaron”, afirmó la dirigente.

También estuvieron presentes Fernanda Gutiérrez, Facundo Fernández, Alejandro “Cacho” Parlante, Cristian Moreyra, referentes provinciales del Frente de Izquierda y el MST, con la compañía de trabajadores estatales y de la salud, docentes, de los movimientos sociales, jóvenes, activistas ambientales y feministas que integrarán las listas provinciales de la izquierda.