Causa Perassi: imputaron al hijo de Strumia y Michl por falso testimonio en el juicio

Nicolás Strumia, hijo mayor del matrimonio condenado por la causa de Paula Perassi, fue imputado este jueves en Tribunales de San Lorenzo por el delito de falso testimonio durante el juicio celebrado en abril de 2019 por la desaparición seguida de muerte de la sanlorencina.

El hijo de Gabriel Strumia y Roxana Michl, condenados a 17 y 7 años de prisión respectivamente, recibió una medida no privativa de la libertad tras la acusación por falso testimonio en el juicio. El mecánico de 26 años, que al momento de la desaparición de Paula Perassi era menor de edad, deberá someterse a una serie de restricciones por el plazo de 70 días, que vencerán el próximo 9 de mayo.

Entre las restricciones impuestas, Nicolás Strumia deberá fijar domicilio en Puerto San Martín y establecer que su pareja sea garante para que cumpla con las prohibiciones de salir del país y de acercamiento y contacto con familiares de Paula Perassi, tal como lo dispuso el juez Carlos Gazza en la resolución.

En la audiencia, la fiscal Melisa Serena le atribuyó a Nicolás Strumia haber afirmado una falsedad en su exposición bajo juramento de decir la verdad, induciendo al error al tribunal integrado por los jueces Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, que en primera instancia resolvió la absolución de todos los acusados, en el marco de juicio oral por la causa de la desaparición de Paula Perassi.

Por lo tanto, la Fiscalía le endilgó a Nicolás Strumia haber entorpecido el accionar de los jueces al momento de la valoración de la prueba. “En el juicio enfatizó que era su padre quien aparecía en un video, el mismo día en el que se produjo la desaparición de Paula Perassi. Sin embargo sus dichos no condicen con los impactos de antena de las llamadas que Gabriel Strumia le realizó a la víctima”, afirmó Serena en la acusación.

“La conducta de Nicolás Strumia entorpeció la decisión de los jueces. Y no sólo provocó un daño a la familia Perassi, sino también al tribunal de primera instancia”, cuestionó la fiscal. Y advirtió que el delito de falso testimonio prevé una pena máxima de cuatro años de prisión efectiva.

Tras la imputación, Serena solicitó medidas no privativas de la libertad para el hijo del matrimonio Strumia y Michl, entre ellos someterse a una serie de restricciones por el plazo de 40 días.

A través de la acusación, Serena recordó que Nicolás Strumia declaró el 9 de abril de 2019 como testigo aportado por la defensa en el juicio por la desaparición de Paula Perassi. “Afirmó una falsedad en su exposición. Manifestó que el 18 de septiembre de 2011 estaban construyendo el cerco de la pileta en el patio trasero de la casa. Y que su padre Gabriel Strumia era la persona grandota que aparecía en el video”, describió la fiscal.

No obstante Serena contrapuso que “un informe de impacto de antena telefónica ubicaba a Gabriel Strumia, aquel día y a esa hora, en un telecentro de calle 3 de Febrero y Dorrego”, en la ciudad de San Lorenzo.

“Precisamente un informe técnico de Marcelo Guanes corroboró que a las 20.46 de aquel 18 de septiembre, Paula recibió un llamado telefónico de Strumia desde un telecentro ubicado en 3 de Febrero y Dorrego, a dos cuadras de donde vivía ella”, apuntó la fiscal para reforzar la hipótesis de que el hijo de Gabriel y Roxana Michl incurrió en el delito de falso testimonio.

“Strumia estaba siendo captado por varias antenas, a las 20.48 de aquel 18 de septiembre, convalidado por el informe de Guanes”, señaló Serena en su acusación, descartando que el principal condenado en la causa haya estado realizando trabajos de cercado de la pileta de su domicilio en la localidad de Puerto San Martín.

Nicolás Strumia, asistido por los defensores Fernando Sirio y Ailén Pérez Falcón, pidió declarar ante el juez Gazza. “Cuando me muestran el video manifiesto lo que vi. Por entonces yo tenía 14 años y mis hermanos eran más chicos que yo”, expresó sin otorgar mayores precisiones.

La defensora Pérez Falcón indicó a su turno que “Franco Arana, perito forense, afirmó que el video registrado en septiembre de 2011 se copió en marzo de 2016 en un pendrive”. Y entendió que “no hay dolo por falso testimonio por parte de Nicolás Strumia”.

Pérez Falcón solicitó que se rechace la imputación y la petición fiscal, en tanto que Sirio señaló que “se elaboró una estrategia por parte de esta defensa y decidimos aportar ese video como evidencia a la causa”. Y deslizó que “la defensa anterior no habrá querido hacerlo”.

Luego el juez Gazza le otorgó el derecho que le asiste a un familiar de Paula Perassi para referirse a la acusación del fiscal Serena. “Hace 11 años y 5 meses que estoy detrás de conseguir justicia. Denme los huesos de Paula; de lo contrario voy a seguir luchando”, aseguró Alberto Perassi.

“Yo no quiero meter preso a nadie; menos a alguien que era una criatura cuando sucedió todo. Sí me gustaría que metan preso a la persona que instruyó la desaparición de Paula. Ah, y no me olvido que a Strumia le hicieron afeitar los bigotes. En eso también nos mintieron”, fustigó el padre de la sanlorencina desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011.

A la hora de la resolución, el juez Gazza planteó que “la probabilidad está dada que haya mentido”, en relación al testimonio aportado por Nicolás Strumia en el juicio. Y también dejó expuesto ante el acusado que “se está investigando lo que usted dijo como hombre ante un tribunal, no lo que sucedió cuando usted era niño al igual que sus hermanos”. Por último entendió que “hubo dolo en aquella declaración sobre quién estaba en ese video”.

Durante la audiencia imputativa a Nicolás Strumia, los padres de Paula Perassi estuvieron acompañados por la Multisectorial de Mujeres del Cordón Industrial junto a otras organizaciones políticas y sociales de la región de San Lorenzo.