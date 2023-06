Causa “Bocacha” Orellano: “Nosotros queremos que los que matan paguen con perpetua”

Por Redacción Rosario

Cuatro son los acusados de darle muerte a Carlos “Bocacha” Orellano, el joven rosarino de 23 años cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná en febrero de 2020, en el juicio que se llevó adelante en el Centro de Justicia Penal a partir del pasado 8 de abril. La semana que viene, posiblemente el martes, el tribunal dará a conocer la sentencia.

En diálogo este viernes con el programa Poné la Pava que se emite por Radio Rebelde Rosario 99.3, Edgardo Orellano, el padre de “Bocacha” hizo un repaso pormenorizado sobre las extensas y movilizantes jornadas en las que se desarrolló el juicio.

“Ayer hablé y, también mi señora y mi hija. Yo dije lo quería decir y creo que los jueces escucharon, ahora se van a tomar un tiempo para revisar todo. A los jueces les dije que en Rosario y en la provincia de Santa Fe matar es gratis. Y nosotros queremos que los que matan, paguen. Por eso queremos perpetua para los que asesinaron a “Bocacha”, no nos conformamos con que les den 20 años”.

Egardo Orellano además recordó los trágicos minutos que vivió su hijo antes de su muerte. “A él primero lo privaron ilegítimamente de la libertad porque tres veces que se quiso ir para la calle y no lo dejaron; se lo llevaron hacia el río donde no había ninguna cámara, después le pegaron, lo torturaron y después lo tiraron al río con la esperanza que la corriente se lo lleve y aparezca en Pueblo Esther o en San Nicolás, pero no ocurrió así. Para desgracia de ellos, el cuerpo quedó ahí nomás y apareció atrás del boliche”.

En ese sentido, Orellano indicó que durante el juicio, a pesar del dolor, estuvo presente cuando fue el momento de mostrar las fotos y los videos de la autopsia que la practicaron a Carlos “Bocacha” Orellano. “Yo quiero llegar a la verdad y quería ver cómo estaba el cuerpo de mi hijo. Lo habían golpeado por todos lados y tenía el pulmón izquierdo reventado”.

Por último, señaló que los acusados “borraron todos los mensajes y también el contenido las cámaras, pero esa prueba del cuerpo que salió atrás del boliche, no la pudieron eliminar. Acá también hubo complicidad de la policía porque colaboraron para eliminar pruebas y además hubo encubrimiento de los dueños del boliche que lavaron todo con peróxido para que no saltara el ADN de Carlos. En todo momento tuvieron la intención de matarlo”.